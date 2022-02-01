Для этого понадобилось несколько месяцев.

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

Специалисты Microsoft продолжают исправлять разнообразные ошибки и баги, найденные в не так давно вышедшей операционной системе Windows 11: как информирует ресурс Windows Latest, на сей раз была полностью побеждена проблема, которая приводила к ощутимому падению производительности для ряда твердотельных накопителей и жёстких дисков.

реклама

Источник изображения: Microsoft

Источник отмечает, что первые жалобы со стороны некоторых пользователей посыпались ещё в июле прошлого года: оказалось, что в некоторых случаях SSD и HDD в Windows 11 работали до 50 % медленнее по сравнению с Windows 10.

Специалисты Microsoft разобрались в данном вопросе и пришли к выводу, что проблема на самом деле существует: согласно исследованиям сотрудников компании, падение производительности происходит из-за ошибки, приводящей к ненужным действиям в процессе записи данных на диск.

В декабре прошлого года компания представила очередное накопительное обновление для Windows 11, которое официально решало баг с падением производительности ряда твердотельных накопителей и жёстких дисков, однако у некоторых пользователей проблема никуда не исчезла.

анонсы и реклама RTX 3050 Gigabyte Gaming в продаже Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% -60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты <b>RX 6500XT </b> упали в цене от 20 до 27% -37 000р на 3080 MSI Gaming 2060 12Gb подешевела на 21000р Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Не помогло ряду счастливых обладателей Windows 11 и январское обновление, а вот свежая «заплатка», похоже, полностью исправляет ситуацию: как сообщает источник, согласно ряду отчётов и собственным результатам тестов, патч с порядковым номером KB5008353, помимо всего прочего, устраняет проблему с падением быстродействия SSD и HDD. При этом ряд пользователей также подтвердил, что более не наблюдает имеющейся ранее проблемы.