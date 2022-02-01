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Доступная модель Radeon RX 6400 для компактных систем появится в ассортименте ASRock
Судя по всему, новинка предназначена для рынка готовых ПК.
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Представленная в начале января текущего года в рамках международного мероприятия CES 2022 видеокарта нижнего ценового сегмента AMD Radeon RX 6400 продолжает расширять ассортимент крупных производителей: как сообщает ресурс VideoCardz, известный «сетевой детектив» KOMACHI_ENSAKA, изучив базу данных Евразийской экономической комиссии за последние несколько дней, обнаружил запись о нескольких моделях, которые в скором времени готовится представить компания ASRock.

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Как можно заметить, помимо моделей Radeon RX 6500 XT и RX 560, тайваньский производитель планирует выпустить и Radeon RX 6400 серии «CLI», что указывает на её принадлежность к модификациям, предназначенным для компактных ПК.

Источник изображения: ЕЭК

Стоит напомнить, что в ассортименте ASRock уже имеется модель нижнего ценового сегмента, нашедшая своё призвание в системах в исполнении Mini-ITX – видеокарта Radeon RX 6500 XT Challenger ITX основана на «полновесном» чипе Navi 24 и уже доступна для покупки.

Radeon RX 6500 XT Challenger ITX

Источник изображения: ASRock

Что касается младшей «соплеменницы» в лице Radeon RX 6400, принадлежащей к серии «CLI/Challenger ITX», то её появление в розничной продаже вряд ли ожидается — судя по всему, новинка будет распространяться лишь в составе готовых систем.

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Необходимо напомнить, что графический адаптер AMD Radeon RX 6400 основан на GPU Navi 24 с 768 потоковыми процессорами «на борту», функционирующем на частоте до 2039/2321 МГц в игровом/максимальном режиме, и получил в своё распоряжение 4 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 при 64-битной шине, а также 16 Мбайт Infinity Cache. При этом модель в эталонном исполнении получила однослотовый и низкопрофильный дизайн, а также не требует разъёма для организации дополнительного питания.

#amd #radeon rx 6400
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