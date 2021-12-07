Геймеры могут остаться ни с чем.

Несколько часов назад ряд крупных производителей официально представил обновлённую GeForce RTX 2060 с удвоенным объёмом видеопамяти — новинка получила целых 12 Гбайт памяти типа GDDR6, при этом сохранив 192-битную шину и эффективную частоту в 14 ГГц. Претерпела изменений и конфигурация GPU: графический процессор новой модели TU106 обзавёлся 2176 ядрами CUDA, а также 136 тензорными и 64 RT-ядрами.

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Впрочем, радость некоторых геймеров от ввода в строй обновлённой модели может быть преждевременной: как информирует ресурс VideoCardz, новинка демонстрирует отличные результаты в добыче криптовалюты.

Так, специалистам сайта PCMarket удалось раздобыть образец модели GeForce RTX 2060 12GB Twin Edge производства ZOTAC: система охлаждения новинки получила массивный радиатор с двумя 90-миллиметровыми вентиляторами и парой тепловых трубок. При этом частоты GPU представленной модели вполне стандартные — графический процессор способен достигать частоты в 1650 МГц в турборежиме. Уровень энергопотребления видеокарты остановился на отметке в 184 Вт, а для организации дополнительного питания предусмотрен один 8-контактный разъём.

Как сообщает источник, NVIDIA никоим образом не ограничивает GeForce RTX 2060 12 Гбайт в добыче криптовалюты, что подтверждают результаты тестов: при значении энергопотребления в 83.44 Вт представленная модель добилась показателя в 31.65 MH/s, значительно превзойдя своих конкуренток в лице GeForce RTX 2070 SUPER, RTX 3060 и Radeon RX 6600 XT в разрезе эффективности.

Что касается игровых тестов, то новинка ожидаемо уступает представительнице поколения Ampere в лице GeForce RTX 3060, а вот с Radeon RX 6600 XT борется с переменным успехом.

Источник изображений: PCMarket

При этом ситуация со стоимостью GeForce RTX 2060 12 Гбайт также не слишком обнадёживающая: цены на первые модели достигают планки в 600-700 евро, а найти их в продаже не так уж и просто.

Источник изображения: VideoCardz

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Похоже, обновлённой GeForce RTX 2060 12 Гбайт уготована участь большинства её соплеменниц: новинка может стать отличным выбором для майнеров, в то время как рядовым геймерам остаётся ждать лучших времён.