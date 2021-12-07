Партнёры NVIDIA готовы порадовать первых покупателей.

На фоне непрекращающихся проблем на рынке графических решений NVIDIA продолжает искать пути выхода из создавшейся ситуации, возвращая на рынок морально устаревшие, но всё ещё способные принести радость рядовому геймеру продукты: в случае с GeForce RTX 2060 компания даже произвела «апгрейд» подсистемы памяти и GPU для возможности успешного противостояния с современными видеокартами, о чём отрапортовали сегодня несколько производителей, представивших свои обновлённые модели.

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Как сообщает ресурс Wccftech, практически все AIB-партнёры NVIDIA анонсировали собственные варианты GeForce RTX 2060 12 Гбайт: на представленных изображениях можно лицезреть модели от MSI, Palit, GALAX, GIGABYTE, ZOTAC и INNO3D, снабжённые двумя вентиляторами, однако вариации с тремя вентиляторами, судя по информации источника, также имеются в арсенале ряда производителей.

Источник изображений: Wccftech

Стоит напомнить, что, несмотря на оснащение обновлённой GeForce RTX 2060 видеобуфером в 12 Гбайт (GDDR6), шина памяти и её эффективная частота остались прежними — 192 бит и 14 ГГц соответственно. Конфигурация графического процессора новинки также претерпела некоторых изменений в сравнении с характеристиками стандартной RTX 2060 6 Гбайт: в основу модели лёг старый добрый GPU TU106 с 2176 CUDA-ядрами, 64 RT- и 136 тензорными ядрами «на борту», способный работать на частотах в 1470 и 1650 МГц в базовом и турборежиме.

Источник изображения: Twitter, INNO3D

Являясь представительницей поколения Turing, GeForce RTX 2060 12 Гбайт лишена ряда преимуществ моделей с архитектурой Ampere, в том числе имеет меньшее количество ядер, а также обделена поддержкой интерфейса PCIe версии 4.0 и технологии Resizable BAR.

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Что касается стоимости GeForce RTX 2060 12 Гбайт, то, учитывая тот факт, что бремя производства моделей легло на плечи AIB-партнёров NVIDIA на фоне отсутствующей модификации Founders Edition, формирование цен также будет зависеть от производителей. При этом ряд моделей GeForce RTX 2060 12 Гбайт уже появился в ассортименте некоторых магазинов несколько дней назад: стоимость новинок варьируется от $400-450 до $650.