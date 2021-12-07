На фоне непрекращающихся проблем на рынке графических решений NVIDIA продолжает искать пути выхода из создавшейся ситуации, возвращая на рынок морально устаревшие, но всё ещё способные принести радость рядовому геймеру продукты: в случае с GeForce RTX 2060 компания даже произвела «апгрейд» подсистемы памяти и GPU для возможности успешного противостояния с современными видеокартами, о чём отрапортовали сегодня несколько производителей, представивших свои обновлённые модели.
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Как сообщает ресурс Wccftech, практически все AIB-партнёры NVIDIA анонсировали собственные варианты GeForce RTX 2060 12 Гбайт: на представленных изображениях можно лицезреть модели от MSI, Palit, GALAX, GIGABYTE, ZOTAC и INNO3D, снабжённые двумя вентиляторами, однако вариации с тремя вентиляторами, судя по информации источника, также имеются в арсенале ряда производителей.
Источник изображений: Wccftech
Стоит напомнить, что, несмотря на оснащение обновлённой GeForce RTX 2060 видеобуфером в 12 Гбайт (GDDR6), шина памяти и её эффективная частота остались прежними — 192 бит и 14 ГГц соответственно. Конфигурация графического процессора новинки также претерпела некоторых изменений в сравнении с характеристиками стандартной RTX 2060 6 Гбайт: в основу модели лёг старый добрый GPU TU106 с 2176 CUDA-ядрами, 64 RT- и 136 тензорными ядрами «на борту», способный работать на частотах в 1470 и 1650 МГц в базовом и турборежиме.
Источник изображения: Twitter, INNO3D
Являясь представительницей поколения Turing, GeForce RTX 2060 12 Гбайт лишена ряда преимуществ моделей с архитектурой Ampere, в том числе имеет меньшее количество ядер, а также обделена поддержкой интерфейса PCIe версии 4.0 и технологии Resizable BAR.
Что касается стоимости GeForce RTX 2060 12 Гбайт, то, учитывая тот факт, что бремя производства моделей легло на плечи AIB-партнёров NVIDIA на фоне отсутствующей модификации Founders Edition, формирование цен также будет зависеть от производителей. При этом ряд моделей GeForce RTX 2060 12 Гбайт уже появился в ассортименте некоторых магазинов несколько дней назад: стоимость новинок варьируется от $400-450 до $650.