Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
id_1 Начислено вознаграждение
Упаковка флагманского процессора Core i9-12900K получила весьма необычный дизайн — фото
Остальные же модели будут довольствоваться стандартными коробками.
анонсы и реклама
RTX 3080 подешевела на треть за неделю
Рухнула цена MSI RTX 3060 Ti после падения крипты
-20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену

В преддверии неумолимо приближающегося выхода настольных процессоров Intel 12-го поколения, получивших кодовое имя Alder Lake-S, в сети появляется всё больше информации, приоткрывающей завесу тайны над теми или иными характеристиками предстоящих новинок: сегодня в распоряжении ресурса VideoCardz оказались изображения, иллюстрирующие внешний вид упаковок новых моделей.

реклама

Согласно представленным изображениям, флагманский процессор Intel Core i9-12900K будет поставляться в упаковке с достаточно необычным дизайном: коробка, выполненная в привычных сине-голубых тонах, помимо непосредственно самого экземпляра CPU будет вмещать в себя небольшую пластину, которая, судя по всему, будет являться элементом декора.

Что касается остальных моделей процессоров Intel 12-го поколения, принадлежащих к семействам Core i9, Core i7 и Core i5, то дизайн их упаковок весьма стандартен и практически не отличается от внешнего вида коробок, в которых поставлялись модели прошлого поколения.

Источник изображений: VideoCardz

Не менее интересен тот факт, что на представленных изображениях не нашлось места для представителя семейства Core i3, что, возможно, указывает на его сравнительно нескорый дебют. При этом источник отмечает, что модели Intel Alder Lake-S, похоже, вряд ли получат комплектный кулер.

анонсы и реклама
-30% на Gigabyte RTX 3080
-20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-10 000р на 3060 Ti Gigabyte Gaming
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
Дешевая RTX 3060 Ti Gigabyte по цене обычной 3060
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
-20000р на RTX 3080 MSI Gaming
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Стоит напомнить, что, согласно имеющимся данным, официальный анонс настольных процессоров Intel 12-го поколения должен состояться 28 октября, в то время как в продаже новинки появятся спустя несколько дней, а именно 4 ноября.

#intel #alder lake-s
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Стали известны системные требования Battlefield 2042: минимум Ryzen 5 3600 и Radeon RX 560
Поставщики Intel и Nvidia временно остановят производство в Китае из-за отключения электростанций
Предполагаемый Core i9-12900K оказался на 27% быстрее Ryzen 9 5950X в однопоточном тесте CPU-Z
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пост Илона Маска о хомяке Мистере Гоксе сделал создателей криптовалюты Hamster миллионерами
8
Core i9-12900 на 65 Вт обошёл 16-ядерный Ryzen 9 5950X на 30% в тесте UserBenchmark
156
Добыча альткоинов на видеокартах невыгодна – Ethereum Classic потеряла 50% дохода за 3 недели
27
В Китае построена действующая модель термоядерного реактора
20
Роскомнадзор: если YouTube не разбанит канал Russia Today, нам придется заблокировать его в России
417
Тестовая версия консоли Steam Deck выдаёт 20-30 fps в Cyberpunk 2077 на высоких настройках графики
15
Топовая плата ASUS ROG MAXIMUS Z690 EXTREME в дуэте с Core i9-12900 замечена в одном из бенчмарков
2
Ученые из Шотландии создали голограмму с имитацией ощущения рукопожатия
+
The Washington Post: наши дети столкнутся с утроенным количеством климатических проблем
31
King’s Bounty II получила второй патч, который правит графику, баланс и многое другое
3
В обозримом будущем New World останется PC-эксклюзивом
6
Покупка отборных процессоров c лучшим разгонным потенциалом в Silicon Lottery более будет недоступна
9
В некоторых играх Steam Deck может обеспечить 60 FPS при достаточно высоких настройках графики
1
В Сеть утекли тесты Intel Core i9-12900 на материнской плате ASUS ROG Maximus Z690 Extreme
3
Видеокарты серии Radeon RX 7600 получат 4096 ядер и будут быстрее Radeon RX 6900 XT — инсайдер
13
Emtek запускает графические карты GeForce RTX 3060 и RTX 3070 Ti, вдохновленные Diablo 2 Resurrected
7
Be quiet! бесплатно раздаст крепления под процессоры Intel 12-го поколения
5
Атаки вымогателей на больницы повышают время ожидания и увеличивают смертность
+
Илон Маск признал роль криптовалют в децентрализации власти
10
81 актуальный смартфон Xiaomi 2019-2021 года получит новую ОС Android 12
+

Популярные статьи

Мой негативный опыт владения видеокартой NVIDIA
111
Свежие игры разных жанров про постапокалипсис, помимо серий Fallout, Метро и S.T.A.L.K.E.R.
4
Dune или Дуня или за что следует любить эту франшизу
88
Как выбрать жесткий диск для компьютера
62
Обзор и тестирование мини-ПК ASUS PB62
9
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS GeForce RTX 2080 Super в связке с процессором Core i5-10600KF
9
Битва игровых ПК: процессоры Core i5-9400F и Ryzen 3 3300X в связке с видеокартами GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700
3
Обзор маршрутизатора ASUS 4G-AX56
+
Почему не нужно менять термопасту на видеокарте и процессоре
2
Почему мне больше нравится «Лига Справедливости» Уидона, а версию Зака Снайдера считаю неудачной
4

Сейчас обсуждают

Олег Смирнов
02:02
Ага, помним-помним, телеграм уже заблокировало путенское роскомпозорро... ой нагнуло-нагнуло... ой, боюся-боюся...
Роскомнадзор пригрозил YouTube полной блокировкой, если не будут сняты ограничения с каналов Russia Today
Олег Смирнов
02:01
Ага, телеграм уже заблокировало путенское роскомпозорро....
Роскомнадзор пригрозил YouTube полной блокировкой, если не будут сняты ограничения с каналов Russia Today
Эдгар Кот
02:00
А кто сказал что полетит? Это могут быть средне-высокие настройки с 30фпс... такой себе полет)
GeForce RTX 3080 и Radeon RX 6800 XT прописались в «идеальных» системных требованиях Forza Horizon 5
stockclock
01:55
Дуров клоун. Он оправдал бан тем что так поступил Гугл. Ну и где сейчас Гугл? Ютуб уже банить собираются. Не существует никакого выбора, ты либо введёшь полную цензуру сделав свой Телеграм бесполезным...
Павел Дуров: я могу насовсем заблокировать Telegram в России, если вам не нравятся его правила
Борис Копыльцов
01:52
По мне так Интеловские видеокарты дно даже для работы. Т.к. в пиковой нагрузке ловят фризы интерфейса виндоуз. А старая "затычка для слота" такого не делает.
Мобильные процессоры Intel Alder Lake получат iGPU Xe GT3
Testerov Fletcher
01:44
P.S "Нормально у вас" - это где? И что за дебильная логика такая? Во-первых, каким образом, донося правду про ватных аборигенов коррелирует с тем, что где-то плохо? Во-вторых, ты первое начало разбрас...
Роскомнадзор пригрозил YouTube полной блокировкой, если не будут сняты ограничения с каналов Russia Today
Testerov Fletcher
01:44
Какие я факты обосрал, маня? Ты мне ни единого достойного факта не привела, которые от тебя требовались. От тебя одни шаблонные высеры издавались, которые ничем не подкреплены. (да мне плевать в чём о...
Роскомнадзор пригрозил YouTube полной блокировкой, если не будут сняты ограничения с каналов Russia Today
Testerov Fletcher
01:44
Почему графодрочер? Что там опять в твоём манямирке творится?)) Что ты несёшь, болван? "все с тобой тут давно поняли", "открепись от дискуссии все, тебя и банили" - это что за словосочетания упоротые?...
Роскомнадзор пригрозил YouTube полной блокировкой, если не будут сняты ограничения с каналов Russia Today
stockclock
01:37
Всё что они могут - это заблочить. Гугел положит болт на все их хотелки. Довольно забавно что Хуавею санкции влепили и он благополучно потонул, а Роскомцензура хочет отрезать всю Россию сама и доброво...
Роскомнадзор может оштрафовать Facebook на 1 миллиард рублей за «повторное неудаление информации»
rainaustin
01:33
8800 была той картой когда задумали перемены и убрали свинец из припоя, тогда много какое железо летело из за этой инициативы. Все последующие видяхи были вполне норм. У меня была и 260, и 680. Сейчас...
Мой негативный опыт владения видеокартой NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем