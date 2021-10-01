В преддверии неумолимо приближающегося выхода настольных процессоров Intel 12-го поколения, получивших кодовое имя Alder Lake-S, в сети появляется всё больше информации, приоткрывающей завесу тайны над теми или иными характеристиками предстоящих новинок: сегодня в распоряжении ресурса VideoCardz оказались изображения, иллюстрирующие внешний вид упаковок новых моделей.
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Согласно представленным изображениям, флагманский процессор Intel Core i9-12900K будет поставляться в упаковке с достаточно необычным дизайном: коробка, выполненная в привычных сине-голубых тонах, помимо непосредственно самого экземпляра CPU будет вмещать в себя небольшую пластину, которая, судя по всему, будет являться элементом декора.
Что касается остальных моделей процессоров Intel 12-го поколения, принадлежащих к семействам Core i9, Core i7 и Core i5, то дизайн их упаковок весьма стандартен и практически не отличается от внешнего вида коробок, в которых поставлялись модели прошлого поколения.
Источник изображений: VideoCardz
Не менее интересен тот факт, что на представленных изображениях не нашлось места для представителя семейства Core i3, что, возможно, указывает на его сравнительно нескорый дебют. При этом источник отмечает, что модели Intel Alder Lake-S, похоже, вряд ли получат комплектный кулер.
Стоит напомнить, что, согласно имеющимся данным, официальный анонс настольных процессоров Intel 12-го поколения должен состояться 28 октября, в то время как в продаже новинки появятся спустя несколько дней, а именно 4 ноября.