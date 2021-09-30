Новые продукты компании будут отличаться целым рядом улучшений.

На фоне неумолимо приближающегося запуска процессоров Intel 12-го поколения, известных под кодовым именем Alder Lake, «синяя команда» продолжает свою кампания по продвижению своих будущих новинок среди народных масс: несмотря на то, что компания уже поведала о ключевых особенностях новых моделей в рамках мероприятия Intel Architecture Day 2021, во второй раз повторить упоминаемую ранее информацию силами своего технологического евангелиста Маркуса Йама (Marcus Yam) процессорный гигант не считает лишним.

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В своём материале на страницах ресурса Medium специалист напоминает о гетерогенной природе процессоров семейства Alder Lake — в составе одного продукта могут функционировать как производительные ядра (так называемые P-ядра), так и их энергоэффективные «сотоварищи» (E-ядра), что даёт Intel определённое пространство для «манёвров», заключающееся в возможности производства широкого спектра моделей, предназначенных для применения в самых различных устройствах. Кроме того, наличие двух разных типов ядер позволяет эффективно распределять нагрузку в зависимости от её вида.

В основу производительных ядер (P-ядер) ляжет архитектура Golden Cove, характеризующаяся приростом количества исполняемых инструкций (IPC) вплоть до 19 % при сравнении с возможностями продуктов прошлого поколения на базе Cypress Cove. Кроме того, новая архитектура отличается улучшенными механизмами предсказания ветвлений, бо́льшим количеством физических регистров и более глубоким буфером, предназначенным для обработки сложного кода, а также наличием большего количества декодеров и портов. Помимо этого, объёмы кэш-памяти новинок также увеличились, а их механизмы работы стали более эффективными.

Энергоэффективные ядра (E-ядра) базируются на архитектуре Gracemont и отличаются впечатляющим показателем «производительность/ватт»: согласно «замерам» специалистов Intel, в разрезе уровня быстродействия одно E-ядро быстрее своего «соплеменника» с архитектурой Skylake на 40 % при равных показателях мощности, при равной же производительности значение энергопотребления для ядра нового поколения на 40 % меньше, а четыре энергоэффективных ядра Gracemont производительнее комплекта из двух ядер Skylake с задействованием технологии Hyper-Threading на целых 80 % при значительно меньшем уровне энергопотребления — при равном быстродействии ядра нового поколения потребляют на 80 % меньше по сравнению со своими предшественниками.

При этом E-ядра отличаются сниженным напряжением во всём частотном диапазоне в целях экономии энергии, а также наделены более эффективным предсказанием ветвлений, бо́льшим количеством портов и кэшем, а также рядом других улучшений, повышающих эффективность.

Естественно, гетерогенная структура новых процессоров Intel требует более совершенных решений: так, компания наделила свои CPU технологией Intel Thread Director на аппаратном уровне, тесно «сотрудничающей» с планировщиком ОС и передающей ему необходимую информацию о состоянии ядер и другие важные телеметрические данные, что положительным образом влияет на уровень производительности. Отмечается, что специалисты Intel и Microsoft тесно сотрудничали друг с другом, чтобы обеспечить рост быстродействия в ряде задач в Windows 11.

Кроме того, материал напомнил о встроенной графической подсистеме Xe-LP, поддержке DDR4-3200, DDR5-4800, LPDDR5-5200 и LPDDR4X-4266, а также наличии 16 процессорных линий PCIe версии 5.0.

Также было упомянуто о масштабируемости новой архитектуры в широких пределах, в результате чего компания сможет выпускать как производительные процессоры с уровнем TDP до 125 Вт, так и мобильные модели с энергопотреблением всего 9 Вт.

Отмечается, что топовая настольная модель семейства Alder Lake-S предложит 16 ядер в конфигурации 8+8, что ввиду поддержки технологии гиперпоточности только P-ядрами подразумевает наличие 24 потоков, а также будет наделена 30 Мбайт кэш-памяти третьего уровня, 16 линиями PCIe 5.0 и 4 линиями PCIe версии 4.0.

В мобильном же сегменте будут представлены как производительные модели, оснащённые 14 ядрами в максимальном своём исполнении (до 6 P- и 8 E-ядер), так и решения, предназначенные для ультрапортативных устройств, имеющие в своём распоряжении до 10 ядер (до 2 P- и 8 E-ядер).

Источник изображений: Medium

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Стоит напомнить, что, согласно недавней «утечке», анонс настольных процессоров Intel 12-го поколения должен состояться в конце октября, в то время как появление на прилавках магазинов запланировано на 4 ноября.