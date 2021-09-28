Похоже, дебют десктопных процессоров Intel 12-го поколения состоится на две недели раньше предполагаемого срока, по крайней мере, об этом свидетельствует находка специалистов ресурса VideoCardz.
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Источник изображения: VideoCardz
Как сообщает источник, несколько часов назад MSI уведомила владельцев систем жидкостного охлаждения серий MAG CORELIQUID R и MPG CORELIQUID K о возможности их обновления бесплатными наборами креплений, предназначенными для разъёма Intel LGA 1700 – заявки принимаются с 4 ноября текущего года по 30 апреля следующего.
Источник изображения: VideoCardz, MSI
Дата старта приёма заявок заинтересовала специалистов VideoCardz, которые, пообщавшись со своими источниками, выяснили, что дебют настольных процессоров Intel семейства Alder Lake-S состоится именно 4 ноября — эта дата ознаменует как начало продаж новинок, так и падение запрета на публикацию обзоров.
Кроме того, главный редактор ресурса Wccftech Усман Пирсада (Usman Pirzada) посредством своего Twitter-аккаунта сообщил, что для предварительных заказов новинки станут доступны на неделю ранее, то есть 27 октября.
Источник изображения: Twitter, Usman Pirzada
Стоит напомнить, что предыдущие «утечки» информировали о дате дебюта настольных процессоров Intel 12-го поколения лишь 19 ноября, что указывает либо на поспешность со стороны «синей команды», либо на не совсем верные данные.
Ожидается, что первыми появятся в продаже модели с разблокированным множителем в лице как минимум Core i9-12900K, Core i7-12700K и Core i5-12600K, а также их «соплеменники», лишённые активной графической подсистемы.
Источник изображения: VideoCardz
Необходимо отметить, что предварительные цены новинок уже известны: если стоимость новых моделей сохранится, то они могут оказаться дороже своих предшественниц.
Что касается появления материнских плат на базе чипсета Z690, то достоверной информации пока нет, однако источник предполагает, что они либо уже будут доступны к моменту дебюта CPU семейства Alder Lake-S, либо предстанут пред широкой общественностью вмести с ними.