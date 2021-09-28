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Дата старта продаж настольных процессоров Intel 12-го поколения рассекречена одним из производителей
Кроме того, стало известно, когда новинки станут доступны для предзаказа.
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Похоже, дебют десктопных процессоров Intel 12-го поколения состоится на две недели раньше предполагаемого срока, по крайней мере, об этом свидетельствует находка специалистов ресурса VideoCardz.

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Источник изображения: VideoCardz

Как сообщает источник, несколько часов назад MSI уведомила владельцев систем жидкостного охлаждения серий MAG CORELIQUID R и MPG CORELIQUID K о возможности их обновления бесплатными наборами креплений, предназначенными для разъёма Intel LGA 1700 – заявки принимаются с 4 ноября текущего года по 30 апреля следующего.

Источник изображения: VideoCardz, MSI

Дата старта приёма заявок заинтересовала специалистов VideoCardz, которые, пообщавшись со своими источниками, выяснили, что дебют настольных процессоров Intel семейства Alder Lake-S состоится именно 4 ноября — эта дата ознаменует как начало продаж новинок, так и падение запрета на публикацию обзоров.

Кроме того, главный редактор ресурса Wccftech Усман Пирсада (Usman Pirzada) посредством своего Twitter-аккаунта сообщил, что для предварительных заказов новинки станут доступны на неделю ранее, то есть 27 октября.

Источник изображения: Twitter, Usman Pirzada

Стоит напомнить, что предыдущие «утечки» информировали о дате дебюта настольных процессоров Intel 12-го поколения лишь 19 ноября, что указывает либо на поспешность со стороны «синей команды», либо на не совсем верные данные.

Ожидается, что первыми появятся в продаже модели с разблокированным множителем в лице как минимум Core i9-12900K, Core i7-12700K и Core i5-12600K, а также их «соплеменники», лишённые активной графической подсистемы.

Источник изображения: VideoCardz

Необходимо отметить, что предварительные цены новинок уже известны: если стоимость новых моделей сохранится, то они могут оказаться дороже своих предшественниц.

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Что касается появления материнских плат на базе чипсета Z690, то достоверной информации пока нет, однако источник предполагает, что они либо уже будут доступны к моменту дебюта CPU семейства Alder Lake-S, либо предстанут пред широкой общественностью вмести с ними.

#intel #alder lake-s
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