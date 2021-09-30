Портативная игровая приставка продемонстрировала неплохие результаты.

Несколько недель назад Valve приступила к отправке комплектов игровых приставок Steam Deck, предназначенных для нужд разработчиков, и первые обладатели уже вовсю тестируют новые устройства: так, один из китайских специалистов поделился с широкой общественностью результатами своих изысканий, протестировав новинку в ряде игровых приложений, сообщает ресурс Tom's Hardware.

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Источник изображения: Tom's Hardware, Valve Corporation

Согласно результатам «замеров» энтузиаста, в Shadow of the Tomb Raider консоль смогла обеспечить среднее значение кадровой частоты в 30 к/с при максимальных настройках качества графики без возникновения каких-либо проблем, снижение пресета качества до высокого позволило достичь показателя в 36 к/с, а при пользовательских настройках специалисту удалось добиться комфортного значения в 60 fps.

В игровом приложении Doom устройство продемонстрировало результат в 60 к/с при средних настройках качества графики, а повышение некоторых параметров уменьшило данное значение до 46 к/с, в то время как в DOTA 2 среднее значение кадровой частоты варьировалось от 47 до 80 fps при задействовании максимального и минимального пресетов соответственно.

«Крепким орешком» оказался нашумевший тайтл Cyberpunk 2077, в котором частота кадров колебалась от 20 до 30 fps при высоких настройках качества графики, а подвисания были видны невооружённым глазом, поэтому для более качественного игрового процесса рекомендуется использовать более «щадящие» пресеты.

Источник изображения: Tom's Hardware

Энтузиаст отметил, что в процессе тестирования задняя часть Steam Deck нагрелась до температуры в 42.6 °C, а в месте соприкосновения рук с приставкой — всего до 29.0 °C, что является весьма неплохим результатом. Что касается автономности устройства, то после трёхчасового игрового процесса заряд батареи консоли снизился со 100 до 46 %.

Необходимо отметить, что протестированное специалистом устройство является комплектом для разработчиков, в то время как достижения серийных приставок могут быть несколько иными.

Стоит напомнить, что портативная игровая консоль Steam Deck основана на гибридном процессоре от AMD и сочетает в себе архитектуры Zen 2 и RDNA 2. Новинка имеет в своём распоряжении 4-ядерный 8-поточный процессор с частотой 2,4-3,5 ГГц и GPU с 8 вычислительными блоками «на борту», способный функционировать на частотах 1,0-1,6 ГГц. Кроме того, устройство снабжено 16 Гбайт оперативной памяти типа LPDDR5-5500.

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В зависимости от комплектации стоимость Steam Deck варьируется от $399 за модель с eMMC-хранилищем объёмом в 64 Гбайт до $529 и $649 за устройства, оснащённые NVMe-накопителями с 256 и 512 Гбайт «на борту» соответственно.