Некоторые геймеры вновь столкнулись с проблемами.

Похоже, эпопея с выходом из строя видеокарт в процессе запуска нашумевшей игры New World от Amazon, которая вроде бы сошла на нет после «работы над ошибками» со стороны разработчиков тайтла и некоторых производителей, вновь набирает обороты: как сообщает американский сервис по сборке ПК PowerGPU в своём Twitter-аккаунте, некоторые геймеры вновь столкнулись с проблемами в данном игровом приложении.

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Источник изображения: New World, Amazon

Согласно сообщению PowerGPU, некоторое время назад пользователи начали информировать ресурс о прекращении работоспособности их графических адаптеров в процессе игры в New World. Источник отмечает, что пострадавшие вряд ли играли в бета-версию игрового приложения, в котором наблюдались проблемы до этого, поэтому подобные неполадки весьма неожиданны.

Источник изображения: Twitter, PowerGPU

Стоит напомнить, что несколько месяцев назад от бета-версии игры New World страдали преимущественно владельцы флагманских видеоадаптеров GeForce RTX 3090, а наиболее уязвимыми оказались модели от компании EVGA, специалисты которой провели своё собственное «расследование», выяснив, что проблемы были связаны с браком при производстве.

Впрочем, ряд обладателей иных моделей видеокарт также сталкивались с некоторыми проблемами в New World, в том числе сбоями и «вылетами». Опытные энтузиасты, изучив возникшую ситуацию, пришли к выводу, что неполадки, потревожившие некоторых геймеров, в большинстве случаев связаны с ошибкой разработчиков игры, которые попросту забыли добавить ограничитель кадровой частоты в меню игрового приложения.

Спустя несколько дней Amazon успокоила игроков, выпустив патч, ограничивающий показатель fps, который, возможно, вновь перестал работать, поэтому специалисты PowerGPU рекомендуют собственноручно установить значение кадровой частоты: некоторым пользователям может помочь изменение параметра «90» в строке <Class name="int" field="m_maxFps" value="90" на «60», находящейся в файле «user_preload_settings.cfg» по пути «%AppData%\Roaming\AGS\New World», однако для свежей версии игры придётся найти файл user_preload_settings.cfg в папке «savedata» и произвести аналогичные манипуляции.

Источник изображения: Twitter, PowerGPU, FerretBomb

Для тех геймеров, которые не желают возиться с изменением файлов, имеется возможность ограничить fps при помощи сторонних приложений: например, энтузиаст под ником Carto рекомендует использовать утилиту RivaTuner.

Источник изображения: Twitter, Carto

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Остаётся надеяться, что, хоть проблема и не носит массовый характер, разработчики New World всё же найдут причины её возникновения и опубликуют очередной патч с исправлениями.