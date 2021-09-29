Похоже, уровень производительности новинок будет весьма высок.

Несмотря на то, что дата официального дебюта графических адаптеров AMD с архитектурой RDNA 3 ещё весьма туманна и отдалена от настоящего момента на многие месяцы, разного рода энтузиасты продолжают подогревать интерес компьютерной общественности к будущим новинкам: так, сегодняшние откровения специалистов ресурса Wccftech, полагающиеся на инсайдерские данные от Greymon55, вносят некоторые коррективы в уже имеющуюся информацию касательно доступных моделей серии Radeon RX 7000, а также приоткрывают завесу тайны над уровнем их производительности, впрочем, частично перекликаясь с прошлыми «утечками».

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Источник изображения: AMD

Как сообщает источник, видеокарты, являющиеся частью серии Radeon RX 7600 (при сохранении текущей схемы именования) и основанные на графическом процессоре Navi 33, получат всего 4096 потоковых процессоров в максимальном своём исполнении, а не 5120, как говорилось ранее, однако даже этого количества хватит, чтобы превзойти достижения флагмана текущего поколения в лице Radeon RX 6900 XT, базирующегося на чипе Navi 21 XT с 5120 ядрами «на борту».

Утверждается, что графический процессор Navi 33 получит монолитный дизайн и будет производиться по 6-нм технологическому процессу. При этом уровень TDP видеоадаптеров серии Radeon RX 7600, исходя из данных источника, будет достигать максимальной отметки в 200 Вт, а объём Infinity Cache составит 256 Мбайт.

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Ожидается, что запуск графических адаптеров AMD с архитектурой RDNA 3 состоится не ранее октября следующего года.