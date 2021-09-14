Цены настольных процессоров Intel Alder Lake-S могут оказаться выше стоимости их предшественников
Предвосхищая скорый дебют очередного поколения настольных процессоров Intel, получивших кодовое имя Alder Lake-S, целый ряд онлайн-магазинов уже озаботился добавлением предстоящих новинок в свои прайс-листы: на сей раз новые модели были замечены на страницах площадки Provantage, базирующейся в США, сообщает ресурс VideoCardz.
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Источник изображения: Intel
Исходя из представленной информации, ассортимент ритейлера пополнился целым рядом новых моделей, относящихся к семейству Intel Alder Lake-S: в зависимости от исполнения стоимость флагманского Intel Core i9-12900K составляет $605-606, его «сотоварищ» в лице Core i9-12900KF, лишённый активной графической подсистемы, оценён в $578, Core i7-12700K и Core i7-12700KF предлагаются за $420-422 и $392-396, а за Core i5-12600K и Core i5-12600KF просят $284-289 и $262-263 соответственно.
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Источник изображения: VideoCardz, Provantage
Источник отмечает, что цены новинок у данного ритейлера ощутимо ниже стоимости, наблюдаемой у его коллег из Европы и США, поэтому, предположительно, они более точно отражают MSRP: если информация подтвердится, настольные процессоры Intel Alder Lake-S окажутся на 5-12 % дороже своих предшественников.
Впрочем, учитывая тот факт, что цены, размещённые на страницах онлайн-магазинов, являются предварительными, в будущем потенциальные покупатели могут увидеть их корректировку к более приятным значениям.
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