Новое поколение памяти отличается целым рядом улучшений.

В преддверии скорого выхода десктопных процессоров Intel 12-го поколения вкупе с материнскими платами на базе чипсета Z690, отличительной особенностью которых станет поддержка оперативной памяти типа DDR5 и интерфейса PCIe 5.0, производители модулей ОЗУ продолжают информировать общественность о ходе подготовки к сему знаменательному событию: не остаётся в стороне и компания Colorful, поведавшая компьютерной общественности ряд занятных подробностей.

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Источник изображения: ITHome

Как сообщает ресурс ITHome, в настоящий момент специалисты Colorful усиленно тестируют опытные образцы памяти DDR5, чтобы успеть в аккурат к дебюту новых продуктов Intel. При этом в своём материале компания напоминает, что, несмотря на внешнюю схожесть модулей ОЗУ DDR5 и DDR4, а также наличие одинакового количества контактов, они будут несовместимы, так как дизайн и расположение контактов у двух поколений памяти различаются.

Помимо иной раскладки память типа DDR5 отличается наличием интегрированного стабилизатора напряжения, что должно положительным образом сказаться на эффективности работы модулей, пониженным энергопотреблением, а также улучшенными механизмами для оверклокинга.

Кроме того, производитель сообщает о существенных улучшениях в разрезе эффективной частоты памяти типа DDR5, которая на первых порах будет варьироваться в пределах от 4800 до 6400 МГц, а также о возросшей плотности чипов DRAM, составляющей 64 Гбит, что выгодно отличает новое поколение памяти от предыдущего.

Ожидается, что первые модули памяти DDR5 дебютируют совместно с настольными процессорами семейства Alder Lake-S и материнскими платами на основе набора системной логики Z690, которые, впрочем, помимо модулей памяти типа DDR5 будут поддерживать и DDR4, в зависимости от модели.