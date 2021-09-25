Отчаянные времена требуют отчаянных мер.

Ухудшающаяся ситуация на рынке графических решений и непрекращающийся дефицит чипов заставляет производителей идти на крайние меры: так, появившаяся несколько дней назад информация о намерениях NVIDIA по использованию своих дефектных чипов GA104, похоже, уже начинает воплощаться в жизнь, по крайней мере, об этом свидетельствует находка «сетевого детектива», известного под ником momomo_us, сообщает ресурс Wccftech.

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Как выяснилось, на официальных сайтах крупных производителей графических адаптеров Gainward и GALAX появилось несколько моделей GeForce RTX 3060, в основу которых, помимо привычных вариаций чипа GA106, может лечь и графический процессор GA104-150, являющийся ничем иным, как урезанным вариантом полноценного чипа GA104, не нашедшим своё призвание в GeForce RTX 3060 Ti, RTX 3070 или RTX 3070 Ti, вероятно, в связи с наличием проблемных блоков.

Источник изображения: Gainward

Что касается непосредственно самих моделей, то Gainward имеет в своём ассортименте модели RTX 3060 серий DU/DUG и OC/OCH, снабжённых вышеозначенными чипами, в то время как GALAX располагает четырьмя «обновлёнными» моделями, в том числе RTX 3060 GAMER MAX OC [FG].

Источник изображения: GALAX

Источник отмечает, что надеяться на дополнительные преимущества обладателям моделей GeForce RTX 3060, оснащённых чипом GA104-150, не стоит: характеристики GPU аналогичны таковым у графического процессора GA106, за исключением, возможно, более стабильных частот в турборежиме.

При этом каких-либо обозначений, явно указывающих на используемый в модели чип, судя по всему, не предусмотрено, поэтому большинство покупателей данных видеокарт вряд ли смогут узнать о «скрытых» характеристиках продукта до его приобретения.

Стоит отметить, что «обновлённые» GeForce RTX 3060, похоже, пока что будут радовать лишь своих счастливых обладателей в Азии, однако появление моделей с GPU GA104-150 в других регионах вряд ли будет неожиданностью.