Возможно, потенциальным покупателям стоит поспешить.

Похоже, неблагоприятная ситуация на рынке электроники, возникшая в связи с нехваткой целого ряда компонентов и последующим ростом цен, может ещё более усугубиться уже в ближайшем будущем: как сообщает ресурс Tom's Hardware, результаты опроса, направленного на выявление проблем, с которыми сталкиваются компании в процессе своей деятельности, проведённого глобальной торговой ассоциацией (IPC), объединяющей несколько тысяч производителей и поставщиков электроники по всему миру, приводят к неутешительным выводам.

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Источник изображения: Pixabay

Согласно полученным данным, наиболее весомый «вклад» в сложившуюся ситуацию внесла нехватка компонентов и их возросшая стоимость — более 90 % компаний были затронуты данными факторами, что привело к задержкам поставок у 88 % участников ассоциации. Ещё одной серьёзной проблемой стал недостаток квалифицированных кадров и возможность их своевременного поиска и удержания — от этого пострадало 80 % производителей, а у половины из них положение крайне трудное.

Источник изображения: Tom's Hardware, IPC

Ещё одним негативным фактором, вызывающим опасение, стал рост затрат на рабочую силу — 68 % респондентов испытывают трудности в связи с данной проблемой, в то время как лишь 19 % компаний заявили, что искать сотрудников стало проще.

По мнению 65 % респондентов, в ближайшие полгода ситуация с нехваткой квалифицированных кадров вряд ли изменится, а 58 % опрошенных считают, что дефицит компонентов будет сохраняться до конца следующего года. Согласно данным IPC, рост производственных затрат и цен на материалы, а также повышение издержек на рабочую силу является катализатором снижения рентабельности компаний.

Впрочем, явным образом о повышении цен торговая ассоциация не заявляет, однако вышеописанные проблемы, с которыми столкнулись производители и поставщики, в конечном итоге могут повлиять и на стоимость продукции в ближайшем будущем, что, впрочем, для некоторых компонентов, в том числе видеокарт, уже началось в недавнем прошлом.