Скоростные показатели новинки весьма впечатляют.

На фоне скорого дебюта настольных процессоров Intel 12-го поколения и сопутствующих им материнских плат на базе чипсета Z690 с поддержкой интерфейса PCIe версии 5.0 один из крупнейших производителей флеш-памяти Kioxia в рамках своей презентации на мероприятии China Flash Market Summit 2021 решил поведать широкой общественности о возможностях прототипа своего нового SSD.

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Как сообщает ресурс Wccftech, твердотельные накопители, получившие интерфейс PCIe 5.0 и принадлежащие к серии CD7, выгодно отличаются от своих предшественников с PCIe версии 4.0: по данным производителя, скоростные показатели прототипа в сценариях последовательного чтения и записи достигают впечатляющих показателей в 14000 и 7000 Мбайт/с.

В процентном исчислении превосходство нового устройства с интерфейсом PCIe 5.0 над моделью прошлого поколения (PCIe 4.0) в разрезе уровня производительности при последовательном чтении/записи достигает 103/67 %, а при произвольном чтении/записи варьируется в пределах от 50 до 79 %, в то время как снижение задержек при чтении/записи достигают 77/50 % соответственно.

Источник изображений: Wccftech

Первые модели твердотельных накопителей Kioxia серии CD7 станут доступны для покупки в четвёртом квартале текущего года и будут предназначены для нужд центров обработки данных. Новинки будут выпускаться в форм-факторе EDSFF E3.S, получат 8- или 16-канальный контроллер, а их объём будет варьироваться от 1,6 до 30 Тбайт. Заявленный ресурс достигает значения 1-3 DWPD (количество полных перезаписей объёма накопителя в сутки).

Источник отмечает, что появление твердотельных накопителей, снабжённых интерфейсом PCIe 5.0, в потребительском сегменте ожидается не ранее следующего года, когда основные производители доработают свои контроллеры, а владельцев платформ, поддерживающих новую версию интерфейса, станет больше.