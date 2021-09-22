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Несмотря на то, что до официального анонса обновлённой линейки графических адаптеров NVIDIA GeForce RTX 30 с припиской SUPER, судя по имеющимся данным, осталось ещё несколько месяцев, «утечки», связанные с будущими новинками, всё чаще появляются в сети: так, несколько часов назад упоминание об одной из новых моделей было замечено на сайте одного из крупных производителей ПК, а сейчас энтузиаст под ником kopite7kimi, известный компьютерной общественности благодаря публикации целого ряда точных данных, решил поделиться с сообществом техническими характеристиками новых видеокарт.

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Источник изображения: Twitter, VideoCardz

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Как сообщает инсайдер, флагманский видеоадаптер в лице NVIDIA GeForce RTX 3090 SUPER обзаведётся 10752 ядрами CUDA и 24 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X, модель на ступень ниже, GeForce RTX 3080 SUPER, сможет похвастаться 8960 CUDA-ядрами и видеобуфером в 12 Гбайт (GDDR6X), GeForce RTX 3070 SUPER получит 5888 ядер CUDA и 8 Гбайт памяти типа GDDR6X, а GeForce RTX 3060 SUPER будет наделена 5632 CUDA-ядрами и 12 Гбайт видеопамяти GDDR6.

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Источник изображения: Twitter, kopite7kimi

Если данные окажутся верны, наиболее впечатляющими выглядят характеристики доступной модели GeForce RTX 3060 SUPER, которая получит прибавку в 2048 ядер CUDA по сравнению со своей предшественницей без приписки SUPER, в то время как RTX 3090 SUPER и RTX 3080 SUPER смогут рассчитывать на прирост в 256 CUDA-ядер, а конфигурация чипа у RTX 3070 SUPER и вовсе не изменится, хотя новинка и обзаведётся более «скоростной» памятью.

Впрочем, энтузиаст отмечает, что некоторые из представленных характеристик могут быть не совсем точными, а топовый графический адаптер, в настоящий момент именуемый GeForce RTX 3090 SUPER, получить другое название.

Стоит напомнить, что официальный анонс видеоадаптеров NVIDIA GeForce RTX 30 SUPER ожидается в январе 2022 года.