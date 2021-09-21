Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 SUPER замечена в составе моноблока от HP
Слухи о сравнительно скором дебюте графических адаптеров NVIDIA GeForce RTX 3000 SUPER появились в сети ещё несколько недель назад, а сегодня один из производителей ПК, похоже, решил дать новый повод для обсуждений: как сообщает ресурс VideoCardz со ссылкой на сайт El Chapuzas Informatico, в составе новой модели моноблока ENVY 34 All-in-One от HP прописалась одна из ещё не вышедших новинок.
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Как можно заметить на официальном сайте компании, настольный ПК ENVY 34 AIO снабжён 34-дюймовым дисплеем с разрешением 5K и соотношением сторон 21:9, а также поставляется с процессором вплоть до 8-ядерного Intel Core i9, относящегося к 11-му поколению, и графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 3080 SUPER.
Источник изображений: VideoCardz, HP
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Источник отмечает, что упоминание о данной видеокарте имеется лишь на официальном сайте HP, в то время как в пресс-релизе значится лишь стоимость моноблока ($1999) и дебют в следующем месяце. Таким образом, появление ещё не анонсированной модели можно списать либо на банальную «описку», либо на некоторую поспешность со стороны одного из сотрудников при добавлении продукции на сайт.
Стоит напомнить, что, согласно имеющимся «утечкам», NVIDIA может представить обновлённую линейку своих графических адаптеров серии GeForce RTX 3000 с припиской SUPER в январе следующего года. Ожидается, что новинки смогут похвастаться возросшим уровнем производительности по сравнению с предшественницами, что, впрочем, может повлиять и на их стоимость.
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