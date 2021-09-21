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Core i9-12900K в паре с RTX 3080 смог обогнать более дорогую связку Ryzen 9 5950X и RTX 3090 в AotS

Результаты новинки весьма впечатляют.
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Пока широкое компьютерное сообщество лишь ожидает скорого дебюта настольных процессоров Intel 12-го поколения, некоторые счастливчики уже имеют возможность тестировать новинки, изучая их уровень производительности в том или ином приложении: так, несколько часов назад стало известно о достижениях флагманского Core i9-12900K в бенчмарке Ashes of the Singularity, однако сравнительный анализ уровня быстродействия данной модели с результатами её конкурентов был несколько затруднён в связи с использованием нестандартного пресета качества графики, но спустя некоторое время энтузиаст, похоже, решил исправить свою ошибку, протестировав новинку с задействованием стандартного пресета, что было замечено Twitter-ботом BenchLeaks.

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Источник изображения: VideoCardz

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Согласно имеющимся данным, в наиболее популярном разрешении 1080p при использовании пресета High настольный процессор Core i9-12900K в дуэте с графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 3080 в наилучшей своей попытке смог набрать 14300 баллов, обогнав ближайшего преследователя в лице AMD Ryzen 9 5950X, пару которому составила видеокарта GeForce RTX 3090, на 2.9 %.

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Источник изображения: Ashes of the Singularity

Учитывая достаточно весомый разрыв в цене между GeForce RTX 3080 и RTX 3090, ставший ещё больше на фоне новой волны майнинговой лихорадки, а также разницу в стоимости между Ryzen 9 5950X и Core i9-12900K в пользу последнего (судя по имеющимся данным, ~$750 против ~$600-700), модель от Intel (да ещё и в связке с более доступной видеокартой) при более высоком уровне производительности кажется весьма привлекательным вариантом.

Впрочем, владельцы Ryzen 9 5950X вряд ли используют данный процессор только для игр, в то время как геймеры предпочтут более доступный CPU из модельного ряда Ryzen 5000, да и всецело полагаться на единичные результаты тестирования в AotS также не стоит, поэтому для более точного анализа необходимо дождаться всесторонних тестов от внушающих доверие специалистов, которые, вероятно, появятся не ранее ноября.

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Теги

amd intel nvidia geforce rtx 3090 geforce rtx 3080 ryzen 9 5950x core i9-12900k
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