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В преддверии скорого анонса настольных процессоров Intel 12-го поколения в сети появляется всё больше подробностей касательно технических характеристик и уровня производительности будущих новинок: так, совсем недавно стало известно о возможностях топового чипсета Z690, а уже сейчас «сетевой детектив» momomo_us решил поделиться с компьютерной общественностью ссылкой на сайт Sakhtafzarmag, в распоряжении которого оказались данные, приоткрывающие завесу тайны над быстродействием новых моделей семейства Alder Lake-S в ряде приложений.

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Источник изображения: Intel

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Источник напоминает, что настольные процессоры Intel 12-го поколения будут отличаться от своих предшественников гетерогенной структурой, подразумевающей возможность наличия как производительных, так и энергоэффективных ядер с архитектурами Golden Cove и Gracemont в составе одного продукта.

При этом новинкам приписывается ощутимый прирост количества исполняемых инструкций за такт (IPC), достигающий 20 %, а также наличие поддержки PCIe 5.0 и DDR5, а также потребность в новой материнской плате с разъёмом LGA 1700.

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Судя по имеющимся данным, флагманом новой линейки станет Core i9-12900K, обладающий 8 производительными ядрами с поддержкой технологии гиперпоточности, способными достигать частоты 5,3 ГГц в максимальном режиме, и аналогичным количеством энергоэффективных, работающих на частоте до 3,9 ГГц в турборежиме, на ступень ниже расположится Core i7-12700K, наделённый 8 «большими» и 4 «малыми» ядрами с максимальными частотами 5,3/3,8 ГГц, в то время как Core i5-12600K будет довольствоваться 6 производительными и 4 энергоэффективными ядрами, которые будут в состоянии работать на частотах 4,9 и 3,6 ГГц в турборежиме.

Согласно данным источника, рекомендованная стоимость Core i9-12900K составит $599, в то время как Core i7-12700K и Core i5-12600K будут оценены в $429 и $279 соответственно. При этом их «собратья» с деактивированной графической подсистемой, судя по всему, обойдутся чуть дешевле.

Источник изображения: Twitter, momomo_us, Sakhtafzarmag

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Взглянув на результаты тестов, предоставленных ресурсом, можно отметить ощутимо возросший уровень однопоточной производительности, что сказывается и на общем быстродействии, позволяя 16-ядерному 24-поточному Core i9-12900KF сравняться с 16-ядерным 32-поточным AMD Ryzen 9 5950X, а 12-ядерному 20-поточному Core i7-12700KF и 10-ядерному 16-поточному Core i5-12600KF обогнать своих соперников из стана «красной команды» в лице Ryzen 9 5900X и Ryzen 7 5800X, наделённых 12 ядрами/24 потоками и 8 ядрами/16 потоками соответственно.

Что касается прикладных задач, то в вопросах рендеринга тестовых сцен в Blender и кодирования медиафайлов с задействованием кодеков x264 и x265 настольные процессоры Core i9-12900KF, Core i7-12700KF и Core i5-12600KF сражаются со своими конкурентами с переменным успехом. Похожая картина наблюдается и в тестовых дисциплинах PCMark 10.

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Источник изображений: Sakhtafzarmag

Если результаты тестов соответствуют действительности, то в разрезе уровня быстродействия десктопные процессоры Intel 12-го поколения смогут достойно конкурировать с моделями AMD серии Ryzen 5000, однако, учитывая снижающуюся стоимость последних, CPU «красной команды» могут оказаться более привлекательными с точки зрения цена/производительность.