Новые детали о чипсете Intel Z690 для процессоров Alder Lake-S — режим Gear 4 для DDR5 и DMI 4.0
На фоне близящегося анонса настольных процессоров Intel 12-го поколения и материнских плат на базе наборов системной логики 600-й серии сайт VideoCardz, полагаясь на данные ресурса PC Inquisitor, опубликовал новые подробности касательно технических характеристик предстоящих новинок.
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Источник изображения: Intel
Согласно представленному слайду, чипсет Intel Z690 сможет предоставить 12 и 16 линий интерфейса PCIe версий 4.0 и 3.0 соответственно, в то время как поддержка PCIe 5.0 будет возложена «на плечи» процессора, который сможет обеспечить 1x16 и 2x8 линий для нужд графических адаптеров или SSD-накопителей. Кроме того, силами CPU будет поддерживаться 4 линии PCIe 4.0 для подсоединения SSD-накопителей или памяти Intel Optane. При этом связь между процессором и чипсетом будет осуществляться посредством 8 линий шины DMI, обновлённой до версии 4.0.
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Источник изображения: VideoCardz, PC Inquisitor
Помимо этого, подтверждается поддержка оперативной памяти типа DDR4-3200 и DDR5-4800 в двухканальном режиме, а также сообщается о наличии режимов Gear 2 (по умолчанию) и Gear 4 для DDR5, что подразумевает функционирование контроллера на 1/2 и 1/4 от стандартной скорости соответственно для поддержки возможности разгона и совместимости.
Ожидается, что запуск настольных процессоров Intel 12-го поколения и материнских плат на основе топового чипсета Z690 состоится 17 ноября. При этом новинки «синей команды» станут первыми потребительскими продуктами с поддержкой интерфейса PCIe версии 5.0 и оперативной памяти DDR5, в то время как моделей от AMD с аналогичными технологиями, судя по имеющимся данным, придётся ждать ещё несколько месяцев.
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