В условиях майнинговой лихорадки GeForce GTX 1060 и RTX 2060 набирают популярность среди геймеров
Майнинговая лихорадка, несколько ослабившая свою «хватку» в период с мая по июль и давшая надежду на приближение цен на современные графические адаптеры к их рекомендованным значениям, похоже, опять набирает обороты, провоцируя постепенное повышение стоимости видеокарт, поэтому немудрено, что большинству пользователей остаётся довольствоваться старыми добрыми решениями: так, специалисты популярного среди геймеров онлайн-сервиса Steam продолжают ежемесячно радовать компьютерную общественность свежими данными о геймерском оборудовании, иллюстрирующими текущую ситуацию и изменения за несколько месяцев.
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Источник изображения: NVIDIA
Согласно представленному исследованию, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060, принадлежащая к поколению Pascal и дебютировавшая более пяти лет назад, до сих пор остаётся наиболее востребованной среди геймеров Steam: в августе с долей в 10.46 % она продолжает уверенно занимать первую строчку по популярности, значительно оторвавшись от своей ближайшей соперницы.
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Источник изображения: Steam
На второй позиции с результатом в 6.87 % расположилась представительница семейства Turing в лице GeForce RTX 2060, в то время как на третьем месте оказалась старая добрая GTX 1050 Ti, установленная в 6.14 % игровых систем Steam.
При этом наибольшую популярность среди геймеров в августе снискала GeForce RTX 2060, доля которой за прошлый месяц увеличилась на 1.35 %, чуть отстала от неё GeForce GTX 1060, увеличившая свою пользовательскую базу за последний летний месяц на 1.29 %, в то время как на третьей строчке в разрезе динамики за месяц расположилась GTX 1660 с показателем в 0.56 %.
Что касается представительниц от AMD, то по занимаемой доле они не попали даже в десятку лидеров: Radeon RX 580 с результатом в 1.53 % и потерей доли в 0.2 % за последний месяц оказалась на четырнадцатом месте, а её «соплеменница» в лице Radeon RX 570, установленная в 1.21 % систем и в августе потерявшая 0.15 % своей пользовательской базы, заняла восемнадцатую строчку.
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Стоит также отметить, что графическим адаптерам AMD серии Radeon RX 6000 в данном рейтинге места и вовсе не нашлось: судя по всему, доля современных моделей «красной команды» оказалась ниже показателя в 0.15 %.
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