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По мере приближения даты релиза операционной системы Windows 11 компания Microsoft начинает более тщательно следить за соблюдением требований совместимости оборудования с новой ОС: как сообщает ресурс Tom's Hardware со ссылкой на сайт MSPowerUser, вслед за баннером, появляющимся пред взором некоторых участников программы Insider Preview, чьё «железо» не соответствует необходимому минимуму, сегодня ряду энтузиастов были отосланы электронные письма, сообщающие о невозможности использования Windows 11 на текущей системе и предупреждающие о необходимости возврата к Windows 10.

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Источник изображения: Microsoft

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Источник отмечает, не так давно Microsoft добавила в список совместимых CPU ещё несколько моделей производства Intel: теперь «входным билетом» для Windows 11 стали процессоры, начиная с 8-го поколения, ряд моделей 7-го поколения, относящихся к сериям X и Xeon W, а также мобильный Core i7-7820HQ.

Что касается продукции от AMD, то обладатели моделей Ryzen первого поколения и старше так и остались «за бортом»: несмотря на чаяния со стороны компьютерного сообщества, для новой ОС от Microsoft понадобится как минимум процессор Ryzen 2000.

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Впрочем, установить Windows 11 на системы, не отвечающие минимальным требованиям, всё же будет возможно, однако подобное решение не будет полноценным, так как Microsoft ограничит обновление ОС в данном случае.