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Microsoft официально назвала дату выхода Windows 11 — 5 октября. В этот же день первые пользователи Windows 10 смогут бесплатно и автоматически обновиться до новой версии операционной системы, а в магазинах появятся первые устройства с Windows 11 на борту. Обновление будет проходить волнами, распределением пользователей будет заниматься интеллектуальная система, первыми получат обновление владельцы самых современных и отвечающих всем требованиям компьютеров.

Windows, Unsplash реклама

Как отмечает Microsoft, Windows 11 идеально подходит для совместной работы и учебы, повышает продуктивность пользователя, вдохновляет его на творчество, а также дарит новые возможности любителям игр и разработчикам приложений. В новой операционной системе вас ждут свежий дизайн и звуковые эффекты, переработанное меню «Пуск», макеты и рабочие столы, встроенный в панель задач чат Microsoft Teams, удобные виджеты и быстрый браузер Microsoft Edge.

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Windows 11 позиционируется как лучшая Windows для игр — геймерам предлагается DirectX 12 Ultimate, технология DirectStorage, ускоряющая загрузку игровых миров, автоматический HDR и конечно же подписка Xbox Game Pass с большой библиотекой игр. Наконец, в Windows 11 появился новый магазин, расширяющий функционал как для пользователей, так и для разработчиков, интеграция с приложениями Android, инструменты для людей с ограниченными возможностями, оптимизации для сенсорного, голосового ввода.

Подробнее 11 причин перехода на Windows 11 раскрыты на официальной странице в блоге Microsoft, там же перечислены первые устройства с новой операционной системой.

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