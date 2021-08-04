Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Несколько дней назад гибридные настольные процессоры AMD серии Ryzen 5000G наконец-то добрались до розницы, что и стало катализатором публикации материалов, посвящённых разностороннему тестированию данных APU: не остались в стороне и специалисты ресурса ComputerBase, решившие проверить уровень производительности двух моделей в ряде игровых приложений.

реклама

В тесте принимал участие гибридный десктопный процессор Ryzen 7 5700G, получивший в своё распоряжение 8 ядер с архитектурой Zen 3 и поддержкой технологии SMT, способных функционировать на частоте 3,8/4,6 ГГц в базовом/максимальном режимах, а также 6-ядерный 12-поточный Ryzen 5 5600G с частотной формулой 3,9/4,4 ГГц.

анонсы и реклама MSI RTX 3060 Ti Gaming X за копейки Оч дешевая 3070 Ti в Регарде по цене 3060 Ti Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде 3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок 3090 дешево в XPERT.RU 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Графическая подсистема новинок основана на старой доброй архитектуре Vega, хотя и несколько доработанной: iGPU Ryzen 7 5700G получил 8 вычислительных блоков и в состоянии работать на максимальной частоте до 2.0 ГГц, а встроенное графическое ядро Ryzen 5 5600G наделено 7 вычислительными блоками и способностью функционировать на частоте до 1,9 ГГц.

В дуэте с моделями производства AMD использовалась материнская плата ASUS ROG STRIX B550-E, а в паре с процессором Intel «трудилась» системная плата MSI MEG Z590 ACE.

реклама

Взглянув на общий рейтинг производительности в разрезе среднего значения fps, основанный на «замерах» в Fortnite, Valorant, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, F1 2021, Resident Evil Village и LEGO Builder's Journey при низких настройках графики в разрешении 1920x1080, можно отметить, что встроенная графическая подсистема APU Ryzen 5000G ощутимо опережает iGPU предшествующих и конкурирующих моделей: так, преимущество видеоядра Ryzen 5 5600G и Ryzen 7 5700G над графикой Core i7-11700 составило 120 и 136 %, а перевес над графическим ядром Ryzen 5 3400G оказался равен 8 и 16 %.

Мало того, в споре с достижениями дискретного графического адаптера в лице AMD Radeon RX 550 видеоядра Ryzen 5 5600G и Ryzen 7 5700G также вышли победителями, опередив свою преследовательницу на 15 и 23 %.

Как и ожидалось, уровень производительности встроенного видеоядра APU Ryzen 5000G зависит от частоты оперативной памяти: при использовании DDR4-2933 для Ryzen 7 5700G вместо стандартного профиля DDR4-3200 средний показатель кадровой частоты падает на 4 %, а разгон до 4000 МГц (при частоте Infinity Fabric в 2000 МГц) выигрыш составляет 8 %.

реклама

Разгонный потенциал графики Ryzen 7 5700G весьма неплох – максимальную частоту iGPU удалось повысить до 2400 МГц, то есть на 20 %, что помогло увеличить средний показатель fps на 6 %.

Источник изображений: ComputerBase

реклама

Подводя итог, можно отметить, что на сегодняшний момент APU Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600G снабжены наиболее производительными iGPU среди всех современных моделей и способны обеспечить приемлемое качество в ряде игровых приложений, поэтому могут стать неплохим вариантом для нетребовательных геймеров, а также временным решением на фоне неблагоприятной ситуации на рынке графических продуктов.