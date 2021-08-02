Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Ряд пользователей самого популярного в мире хостинга видеофайлов YouTube теперь будут иметь возможность наслаждаться просмотром любимых видео без рекламы за меньшие деньги по сравнению со стоимостью существующей подписки Premium: как обнаружил один из пользователей ресурса ResetEra, на сайте видеохостинга появился новый тарифный план, получивший название Premium Lite, а позже данная информация была подтверждена изданием The Verge.

реклама

Источник изображения: The Verge, YouTube

анонсы и реклама Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде 3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок 3090 дешево в XPERT.RU -21000р на 14Tb WD 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Как объяснил в своём сообщении источнику представитель Google, компания действительно тестирует более доступный тарифный план Premium Lite — пользователи смогут оформить подписку всего за €6.99 в месяц, в то время как «полновесный» план YouTube Premium стоит €11.99.

Впрочем, использование подписки Premium Lite накладывает целый ряд ограничений, как то невозможность использования преимуществ YouTube Music, оффлайн-загрузки или воспроизведения в фоновом режиме, однако свою основную функцию данный тарифный план выполняет — пользователи смогут пользоваться YouTube без просмотра назойливой рекламы, что, вероятно, заинтересует целый ряд посетителей ресурса, не желающих использовать сторонние расширения для блокировки рекламы.

реклама

Стоит отметить, что тарифный план Premium Lite тестируется только в ряде европейских стран, в список которых входят Дания, Бельгия, Финляндия, Нидерланды, Швеция, Люксембург и Норвегия. При этом стоимость подписки с учётом доступных функций кажется несколько завышенной, однако Google рассматривает необходимость добавления новых возможностей на основе пользовательских отзывов.