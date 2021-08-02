YouTube без рекламы за меньшие деньги с подпиской Premium Lite тестируется в ряде стран
Ряд пользователей самого популярного в мире хостинга видеофайлов YouTube теперь будут иметь возможность наслаждаться просмотром любимых видео без рекламы за меньшие деньги по сравнению со стоимостью существующей подписки Premium: как обнаружил один из пользователей ресурса ResetEra, на сайте видеохостинга появился новый тарифный план, получивший название Premium Lite, а позже данная информация была подтверждена изданием The Verge.
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Источник изображения: The Verge, YouTube
Как объяснил в своём сообщении источнику представитель Google, компания действительно тестирует более доступный тарифный план Premium Lite — пользователи смогут оформить подписку всего за €6.99 в месяц, в то время как «полновесный» план YouTube Premium стоит €11.99.
Впрочем, использование подписки Premium Lite накладывает целый ряд ограничений, как то невозможность использования преимуществ YouTube Music, оффлайн-загрузки или воспроизведения в фоновом режиме, однако свою основную функцию данный тарифный план выполняет — пользователи смогут пользоваться YouTube без просмотра назойливой рекламы, что, вероятно, заинтересует целый ряд посетителей ресурса, не желающих использовать сторонние расширения для блокировки рекламы.
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Стоит отметить, что тарифный план Premium Lite тестируется только в ряде европейских стран, в список которых входят Дания, Бельгия, Финляндия, Нидерланды, Швеция, Люксембург и Норвегия. При этом стоимость подписки с учётом доступных функций кажется несколько завышенной, однако Google рассматривает необходимость добавления новых возможностей на основе пользовательских отзывов.
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