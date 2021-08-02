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Компания Valve продолжает продвигать ОС семейства Linux в качестве игровых решений, попутно сотрудничая с рядом производителей: как сообщает ресурс Phoronix, в настоящий момент специалисты AMD и Valve работают над новой реализацией программного обеспечения, которое позволит повысить уровень производительности процессоров Ryzen в современных игровых приложениях для пользователей Linux.

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Источник изображения: Pixabay

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Источник отмечает, что функционирование драйвера ACPI CPUFreq для CPU производства AMD в настоящий момент далеко от идеала: в связи с неэффективными механизмами управления питанием и частоты процессора уровень производительности системы ниже ожидаемого значения.

До недавнего времени специалисты «красной команды» практически не уделяли внимания оптимизации кода для Linux, отвечающего за масштабирование частоты CPU, в то время как Intel прилагала к решению данного вопроса больше усилий, однако теперь ситуация обещает измениться: по информации источника, AMD активизирует свои действия в данной области, намереваясь внести изменения в планировщик Linux и драйвер ACPI CPUFreq, влияющий на быстродействие и энергоэффективность.

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Как обещает представитель AMD, новые механизмы масштабирования быстродействия CPU позволят ощутимо повысить показатель производительность/ватт в ряде игр для ОС семейства Linux, запускаемых при помощи VKD3D-Proton в Steam. При этом больше подробностей следует ожидать в следующем месяце.

Вполне вероятно, что интерес к повышению уровня производительности CPU в Linux со стороны «красной команды» не случаен: совсем недавно Valve явила на суд широкой компьютерной общественности свою новую портативную приставку Steam Deck, оснащённую гибридным процессором AMD с архитектурой Zen 2.