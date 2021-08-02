Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Доля продаж процессоров AMD в немецкой рознице чуть уменьшилась, но Intel всё ещё далеко позади

Относительное затишье не стало помехой для AMD.
[ ] для раздела Блоги
+
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
Дешевая 3060 Ti MSI в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Начало очередного месяца вновь поспособствовало публикации энтузиастом, известным под ником ingebor, новой порции данных касательно объёмов продаж настольных процессоров в крупной немецкой сети Mindfactory за июль.

реклама

Согласно представленным данным, летнее настроение вовсе не способствует покупке компьютерных комплектующих, по крайней мере, если говорить о процессорах, о чём свидетельствует сравнительно малое количество реализованных единиц CPU. Кроме того, ситуацию могло усугубить затишье на процессорном рынке, которое в четвёртом квартале текущего года должно смениться громкими анонсами.

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде
3060Ti MSI Gaming X за копейки в Регарде
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
3080 LHR мегадешево в Регарде
3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок
3090 дешево в XPERT.RU
-21000р на 14Tb WD
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Как бы то ни было, доля AMD в разрезе объёмов продаж процессоров по-прежнему велика: хоть «красная команда» и потеряла несколько процентов, однако оставшихся 76 % ей вполне хватает на тотальное превосходство над Intel, которой остаётся довольствоваться лишь 24 % от «общего пирога».

реклама

Выручка AMD также практически не пострадала: по данному показателю компания опережает конкурирующую сторону более чем в 4 раза, а в процентах соотношение имеет вид 81 на 19 %, где отстающей стороной является Intel.

При этом в топ-5 наиболее популярных процессоров среди немецкой публики прочно укрепились модели от AMD — лидерами в разрезе реализованных единиц и выручки стали AMD Ryzen 5 5600X и Ryzen 7 5800X. Что касается продукции Intel, то наиболее востребованным оказался процессор Core i7-11700K – именно он принёс наибольший доход компании в сравнении со своими «соплеменниками».

реклама

Стоимость ряда моделей Intel и AMD неуклонно падает: например, Core i9-10900K за последний месяц потерял в цене 17,5 %, а Ryzen 5 5600X подешевел на 6,2 %.

Источник изображений: Imgur, ingebor

Стоит отметить, что в ближайшие несколько месяцев ситуация на процессорном рынке вряд ли изменится, однако, исходя из ряда «утечек», уже в конце октября Intel может представить очередное поколение своих настольных процессоров семейства Alder Lake-S и при удачном стечении обстоятельств отвоевать позиции у AMD.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd intel
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Grand Theft Auto V: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
6
Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
41
Обзор и тестирование моноблока ASUS M3200WUA
10
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 5700 ХТ
4
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
35
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti
24
Grand Theft Auto V: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
16
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
24
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 3 3300Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
18
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool Gamer Storm Castle 360EX White
20

Интересные материалы

Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
31 июля 2021 41
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
29 июля 2021 35
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
25 июля 2021 59
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
20 июля 2021 67
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
27 июля 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti
28 июля 2021 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В магазинах РФ заканчиваются видеокарты NVIDIA для добычи Эфира – майнерам угрожает дефицит
114
В Steam скоро станет доступен новый Half-Life 2 от nVidia, EVGA, Orivin и Valve
11
Подорожание Эфира увеличило доходность майнинга на видеокартах – GeForce 3060 Ti окупается за 7 мес
35
USB-майнер NewPac за месяц добывает более 0,0002478 биткоина и окупает электроэнергию
23
Простой старт фарминга Chia Coin – подбираем оптимальную комплектацию для майнинга криптовалюты
18
Мошенники взламывают Steam аккаунты под предлогом раздачи Discord Nitro
5
Запускать Linux-программы в Windows 10 стало проще — для установки WSL нужна всего одна команда
31
Легендарный разработчик видеокарт 3dfx Interactive может вернуться спустя 20 лет
34
Palit оценила снижение производительности видеокарт после майнинга
43
Джефф Безос больше не самый богатый человек мира
20
Пользователям устройств на базе старых версий Android осенью закроют вход в аккаунты Google
7
Власти США считают появление официальной цифровой валюты неизбежным и необходимым
72
AMD не брезгует условными обозначениями старых процессоров Intel
52
Прототип материнской платы на базе чипсета Intel Z690 красуется на фото
2
AMD официально дала старт появлению гибридных процессоров Ryzen 5000G в розничной продаже
50
GeForce RTX 4080 Ti может оказаться в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090 – 5-нм и 18 432 ядер CUDA
17
Видеокарты GeForce RTX 4090 и Radeon RX 7900 XT будут потреблять около 400-500 Вт
59
Ключи дешифрования BitLocker в текстовом виде можно перехватить из чипа TPM
4
3dfx Interactive намекает на возвращение графических ускорителей Voodoo
28
ASRock Radeon RX 6600 XT Challenger ITX получит лишь один вентилятор, а Challenger PRO — целых три
6

Популярные статьи

Как я урвал RTX 3070 Ti по рекомендованной цене и вышел в плюс после продажи RX 5700 майнеру
90
Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
41
Grand Theft Auto V: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
6
Вспоминаем, о чем были игры Tom Clancy's Ghost Recon: Advanced Warfighter 1 и 2
6
Изучаем ситуацию с майнерами Chia — оставили ли они жёсткие диски HDD и SSD в покое и что с ценами
6

Сейчас обсуждают

Дмитрий
02:20
9 дней уже цены на своих местах стоят. чуть на тыщу дешевле сразу камазами выгребают
Недорогие игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 скинула за месяц 40 000р
antej90
02:18
Истинный самурай
Фанат Sekiro Shadows Die Twice умудрился пройти игру с закрытыми глазами всего за 4,5 часа
misterYoda
02:15
Купил прозапас терабайтник ссд за 9к в ОТ, когда цены улетать начали, да так и лежит в невскрытой упаковке. Ставить лень, скидывать на Авито нет смысла и невыгодно. Пусть лежит прозапас, мало ли какой...
Изучаем ситуацию с майнерами Chia — оставили ли они жёсткие диски HDD и SSD в покое и что с ценами
zalupsmus
02:09
Чел, ты хоть сам то майнил чиа? Нет? А то, как я погляжу, здесь одни "эксперты" в блогах сидят. Да ты даже бабский вареник не нюхал, зато с умным видом что-то там про чиа втираешь. Написал бы честно: ...
Изучаем ситуацию с майнерами Chia — оставили ли они жёсткие диски HDD и SSD в покое и что с ценами
misterYoda
02:07
В штатах некоторых уже запретили продажу игровых компов в сборе, превышающих по потреблению. Хуанг об этом думает вообще, хз. 500 видяха + 200 проц Адлер + остальное 200 с потерями - вот и почти килов...
NVIDIA RTX 40 может получить прирост производительности сопоставимый с переходом от Maxwell к Pascal
antej90
02:06
Это до тех пор, пока эпики не захотят установить на каждой тесле свой фортнайт или нечто похожее.
Илон Маск поддержал позицию Epic Games в конфликте с Apple
Renegade1979
02:04
Я иногда думаю что бог православный покарал московский улус, лишив их разума за отсутствие Томоса, но оказалось что все проще, и они по природе такие. Еще их Хан, УзбекЪ-хан, спрашивал "слы ты чьо, си...
Разработку ремейка Dead Space возглавляет экс-геймдиректор Assassin’s Creed Valhalla
Freeman00
02:04
Если отбросить в сторону маркетинговый ренейминг чипов по класификации (все эти условные хх60, хх60Ti, xx70, xx80 и тд. это для лошья которое вообще не одупляется что там в "'этой коробочке") у ампер...
Уровень производительности видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 будет весьма впечатляющим — инсайдер
1 1
02:03
Заглот.
GeForce RTX 4080 Ti может оказаться в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090 – 5-нм и 18 432 ядер CUDA
Антонъ Сартаковъ
01:56
То, что карту ты потом можешь сплавить на вторичка, а асик нет)
В магазинах РФ заканчиваются видеокарты NVIDIA для добычи Эфира – майнерам угрожает дефицит
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем