Доля продаж процессоров AMD в немецкой рознице чуть уменьшилась, но Intel всё ещё далеко позади
Начало очередного месяца вновь поспособствовало публикации энтузиастом, известным под ником ingebor, новой порции данных касательно объёмов продаж настольных процессоров в крупной немецкой сети Mindfactory за июль.
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Согласно представленным данным, летнее настроение вовсе не способствует покупке компьютерных комплектующих, по крайней мере, если говорить о процессорах, о чём свидетельствует сравнительно малое количество реализованных единиц CPU. Кроме того, ситуацию могло усугубить затишье на процессорном рынке, которое в четвёртом квартале текущего года должно смениться громкими анонсами.
Как бы то ни было, доля AMD в разрезе объёмов продаж процессоров по-прежнему велика: хоть «красная команда» и потеряла несколько процентов, однако оставшихся 76 % ей вполне хватает на тотальное превосходство над Intel, которой остаётся довольствоваться лишь 24 % от «общего пирога».
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Выручка AMD также практически не пострадала: по данному показателю компания опережает конкурирующую сторону более чем в 4 раза, а в процентах соотношение имеет вид 81 на 19 %, где отстающей стороной является Intel.
При этом в топ-5 наиболее популярных процессоров среди немецкой публики прочно укрепились модели от AMD — лидерами в разрезе реализованных единиц и выручки стали AMD Ryzen 5 5600X и Ryzen 7 5800X. Что касается продукции Intel, то наиболее востребованным оказался процессор Core i7-11700K – именно он принёс наибольший доход компании в сравнении со своими «соплеменниками».
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Стоимость ряда моделей Intel и AMD неуклонно падает: например, Core i9-10900K за последний месяц потерял в цене 17,5 %, а Ryzen 5 5600X подешевел на 6,2 %.
Источник изображений: Imgur, ingebor
Стоит отметить, что в ближайшие несколько месяцев ситуация на процессорном рынке вряд ли изменится, однако, исходя из ряда «утечек», уже в конце октября Intel может представить очередное поколение своих настольных процессоров семейства Alder Lake-S и при удачном стечении обстоятельств отвоевать позиции у AMD.
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