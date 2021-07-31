Легендарный разработчик видеокарт 3dfx Interactive может вернуться спустя 20 лет
Наверное, нет ни одного энтузиаста, интересовавшегося компьютерной техникой в конце 90-х годов прошлого века, который бы не слышал о компании 3dfx Interactive, являвшейся основоположницей существующего рынка графических продуктов и подарившей миру серию графических ускорителей Voodoo.
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К сожалению, в начале 2000-х годов знаковый разработчик, не выдержав конкуренции со стороны других игроков рынка, объявил о банкротстве, а бо́льшая часть наработок компании отошла nVidia, что не могло не опечалить целый ряд компьютерных энтузиастов, однако сегодня, похоже, настал повод для радости: как сообщает ресурс Wccftech, 3dfx Interactive вновь может вернуться в строй, по крайней мере, на это намекает сообщение в Twitter, предположительно, опубликованное посредством официального аккаунта компании.
Как гласит сообщение, компания 3dfx Interactive восстаёт из пепла спустя 20 лет забвения, а компьютерному сообществу стоит приготовиться к некоему масштабному анонсу, посвящённому её возвращению — сие событие должно произойти в четверг, то есть 5 августа.
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Источник изображений: Twitter, 3dfx Interactive
Если сообщение не окажется чьей-то злой шуткой, на рынке графических решений станет тесновато, ведь к отвоевавшим солидную часть рынка дискретных графических решений NVIDIA и AMD, а также пытающейся отхватить свою часть «пирога» Intel вскоре может присоединиться ещё один игрок в лице 3dfx Interactive, что, несомненно, пойдёт на пользу конечным потребителям.
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