Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Настольный процессор Intel Alder Lake-S ощутимо обгоняет Ryzen 9 5950X и 5900X в Time Spy — инсайдер

Поддержка DDR5 могла сыграть важную роль.
[ ] для раздела Блоги
6
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Надвигающийся дебют настольных процессоров Intel 12-го поколения с каждым днём всё больше повышает интерес к будущим новинкам со стороны сообщества, а разного рода инсайдеры только «подливают масла в огонь», что, впрочем, на руку компьютерной публике: на сей раз нарушителем спокойствия стал энтузиаст под ником Bullsh1t_Buster, опубликовавший приблизительные результаты тестирования одного из новых CPU в популярном бенчмарке от 3DMark.

реклама

Источник изображения: VideoCardz

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде
3060Ti MSI Gaming X за копейки в Регарде
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
3080 LHR мегадешево в Регарде
3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок
3090 дешево в XPERT.RU
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-27 000р на 18Tb WD
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Как утверждает инсайдер, настольный процессор Intel, принадлежащий к семейству Alder Lake-S, смог завоевать около 15000 баллов в тестовом пакете 3DMark Time Spy. Если данные энтузиаста верны, то новинка ощутимо обходит своих конкурентов из стана AMD в лице 16-ядерного Ryzen 9 5950X и 12-ядерного Ryzen 9 5900X – отрыв CPU производства Intel составляет в среднем 7 и 12 % соответственно.

реклама

Источник изображения: Twitter, Bullsh1t_Buster

К сожалению, энтузиаст не указал, какая именно модель Intel Alder Lake-S использовалась для тестов, однако, взглянув на результаты тестов, можно предположить, что в «замерах» принимал участие флагман новой линейки в лице Core i9-12900K, который, судя по имеющейся информации, будет наделён 8 высокопроизводительными ядрами с поддержкой гиперпоточности, способными функционировать на частоте 5,3 ГГц в турборежиме, и 8 энергоэффективными ядрами, работающими на частоте 3,9 ГГц в максимальном режиме.

Необходимо заметить, что бенчмарк 3DMark Time Spy зависим от частоты ОЗУ, а учитывая тот факт, что процессоры Intel семейства Alder Lake поддерживают оперативную память типа DDR5, которая опережает DDR4 в разрезе частотного потенциала, это могло существенным образом сказаться на конечном результате.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd intel alder lake-s ryzen 9 5950x ryzen 9 5900x
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование моноблока ASUS M3200WUA
5
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 5700 ХТ
2
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
34
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti
22
Grand Theft Auto V: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
16
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
24
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 3 3300Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
18
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool Gamer Storm Castle 360EX White
20
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590
9
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
59

Интересные материалы

Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
25 июля 2021 59
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
20 июля 2021 67
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
27 июля 2021 24
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
19 июля 2021 48
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
23 июля 2021 38
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti
28 июля 2021 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цены на видеокарты продолжают падать – GeForce RTX 3070 с защитой от майнинга со скидкой до 14 000р
44
Виталик Бутерин назвал сроки перехода на Ethereum 2.0, но не готов платить проценты по депозитам
16
AMD официально представила Radeon RX 6600 XT — новинка быстрее RTX 3060 в среднем на 15 %
88
Инвесторы массово выводят Bitcoin с биржи Binance
29
Видеокарты NVIDIA LHR вытесняют модели для майнеров из магазинов РФ, а цены продолжат опускаться
31
Microsoft выпустит не требовательную к железу лайт-версию Windows 11 - Windows CoreOS
13
iOS 14 впервые портировали на Google Pixel 4 без потери функционала
7
Atomic Heart проиграла суд - показ всех трейлеров с песней «Музыка нас связала» запрещён
20
AMD придётся пожертвовать позициями в бюджетной части рынка процессоров
66
Китайские майнеры подключают тысячи ферм в неделю, а хешрейт Биткоина вырос с 65 Eh/s до 100 Eh/s
5
Обновленная моддерами Half-Life 2 и ее эпизоды скоро появятся в Steam
7
Возможен редизайн Windows 8.1
18
Стабильная версия MIUI 12.5 доступна для 14 смартфонов Xiaomi
2
Realme выпустит в России конкурента для Xiaomi Redmi Note 10T со скидкой 30%
1
Инсайдер продемонстрировал дизайн сокета AMD AM5 с установленным процессором Ryzen 7000
46
Переводчик серии книг про Ведьмака подаст на Netflix в суд
4
Тестировщиков обновления Fallout 76 возмутило ежедневное задание с ликвидацией китайцев-коммунистов
11
NVIDIA и AMD могут обновить существующие линейки графических продуктов в начале следующего года
27
World of Tanks является самой популярной игрой у россиян в возрасте от 24 до 64 лет
25
Binance сообщает о выводе более 30 тысяч Bitcoin на $1 млрд за 15 минут
14

Популярные статьи

Майнинг Ethereum скоро изменится — что произойдёт с майнерами, геймерами и ценами на видеокарты
131
Начало Эры Multi-GPU видеокарт или когда две головы лучше одной
116
Как отсутствие мощной видеокарты вернуло мне любовь к играм или игровой марафон с 25 FPS
32
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
34
Эра Multi-GPU в разгаре или скажи прощай SLi-II
33
Обзор и тестирование моноблока ASUS M3200WUA
5
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 5700 ХТ
2

Сейчас обсуждают

Renegade1979
23:49
Что, а колесо случает не роиSSкая фирма изобрела, вместе с шампанским и коньяком? И эти твари еще шутят про выкопанное Черное Море, они ж его и выкопали, и патент зарегистрировали, не нравится, можете...
Samsung Pay могут запретить в России, а Apple Pay и Google Pay могут стать следующими — Коммерсант
Тайлер Дерден
23:46
может ему 60 лет ))
Samsung Pay могут запретить в России, а Apple Pay и Google Pay могут стать следующими — Коммерсант
Джо Джо
23:45
Из России съебался в Канаду. Там его спросили как записывать в паспорт. Он сказал Виталик. Ну Виталик и Виталик. Куй с ним. Так и записали. Впрочем какая в жопу разница когда у тебя на счету миллиард ...
Виталик Бутерин назвал сроки перехода на Ethereum 2.0, но не готов платить проценты по депозитам
Renegade1979
23:43
Могли завязать на режим энергосбережения, для чего еще они нужны? Типа включили в Винде режим экономии батареи и хоп, большие ядра отключаются. А не включили, малые ядра не включаются. Как-то ж в этих...
Настольный процессор Intel Alder Lake-S ощутимо обгоняет Ryzen 9 5950X и 5900X в Time Spy — инсайдер
GO!
23:40
Да, да, я верю в людей, уходящих из дома без телефона и едущих на природу на пару часов зачем-то и тоже без телефона. Сказочник.
Samsung Pay могут запретить в России, а Apple Pay и Google Pay могут стать следующими — Коммерсант
id_1
23:39
В оригинале "солянка сборная": от прошлых анонсов Intel до будущих.
Запуск игровых видеокарт Intel DG2 может состояться на выставке CES 2022
Renegade1979
23:39
С каких пор "частота" стала характеристикой памяти, особенно если тайминги пропорционально тоже увеличились? Латенси и ПСП это ж характеристики, у DDR5 понятно выше ПСП, а латенси непогнанной такая ж ...
Настольный процессор Intel Alder Lake-S ощутимо обгоняет Ryzen 9 5950X и 5900X в Time Spy — инсайдер
Yolanda Tarska
23:37
Также будет распределять, как сейчас распределяет на HT потоки, это тоже слабые ядра для планировщика.
Настольный процессор Intel Alder Lake-S ощутимо обгоняет Ryzen 9 5950X и 5900X в Time Spy — инсайдер
Sergei Svinobaklan
23:32
А они x86 совместимые будут?
Китайский процессор ZhiQing 800 получит 500 ядер, 40 млрд транзисторов, 7-нм и выйдет в 2021 году
dmitry07
23:32
Тогда будут забастовки у офиса Сони.
Инсайдер: Sony может отложить выход Horizon Forbidden West на следующий год
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем