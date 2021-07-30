Настольный процессор Intel Alder Lake-S ощутимо обгоняет Ryzen 9 5950X и 5900X в Time Spy — инсайдер
Надвигающийся дебют настольных процессоров Intel 12-го поколения с каждым днём всё больше повышает интерес к будущим новинкам со стороны сообщества, а разного рода инсайдеры только «подливают масла в огонь», что, впрочем, на руку компьютерной публике: на сей раз нарушителем спокойствия стал энтузиаст под ником Bullsh1t_Buster, опубликовавший приблизительные результаты тестирования одного из новых CPU в популярном бенчмарке от 3DMark.
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Источник изображения: VideoCardz
Как утверждает инсайдер, настольный процессор Intel, принадлежащий к семейству Alder Lake-S, смог завоевать около 15000 баллов в тестовом пакете 3DMark Time Spy. Если данные энтузиаста верны, то новинка ощутимо обходит своих конкурентов из стана AMD в лице 16-ядерного Ryzen 9 5950X и 12-ядерного Ryzen 9 5900X – отрыв CPU производства Intel составляет в среднем 7 и 12 % соответственно.
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Источник изображения: Twitter, Bullsh1t_Buster
К сожалению, энтузиаст не указал, какая именно модель Intel Alder Lake-S использовалась для тестов, однако, взглянув на результаты тестов, можно предположить, что в «замерах» принимал участие флагман новой линейки в лице Core i9-12900K, который, судя по имеющейся информации, будет наделён 8 высокопроизводительными ядрами с поддержкой гиперпоточности, способными функционировать на частоте 5,3 ГГц в турборежиме, и 8 энергоэффективными ядрами, работающими на частоте 3,9 ГГц в максимальном режиме.
Необходимо заметить, что бенчмарк 3DMark Time Spy зависим от частоты ОЗУ, а учитывая тот факт, что процессоры Intel семейства Alder Lake поддерживают оперативную память типа DDR5, которая опережает DDR4 в разрезе частотного потенциала, это могло существенным образом сказаться на конечном результате.
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