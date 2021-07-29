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Как известно, в следующем году AMD намерена представить новую потребительскую платформу AM5, которая придёт на смену старой доброй AM4, и, судя по имеющимся данным, обзаведётся рядом нововведений: согласно ряду «утечек», взамен PGA 1331 придёт сокет LGA 1718, в результате чего контакты теперь разместятся не на процессоре, а непосредственно на материнской плате, что в теории снизит вероятность поломки при установке CPU.

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Энтузиаст, известный под ником ExecutableFix, уже радовал широкую общественность достаточно занятными данными касательно новой платформы AMD, а сегодня решил поделиться с сообществом несколькими рендерами, на которых красуется сокет AM5 с установленным десктопным процессором серии Ryzen 7000 с архитектурой Zen 4, получившим кодовое имя Raphael, сообщает ресурс VideoCardz.

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Судя по представленным изображениям, конструкция выглядит вполне знакомо, особенно для почитателей продукции Intel: для фиксации процессора используется обычная защёлка и зажим. Кроме того, можно заметить, что теплораспределительная крышка процессоров AMD семейства Raphael получит характерные вырезы по бокам.

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Источник изображений: Twitter, ExecutableFix

Стоит напомнить, что, судя по имеющимся данным, настольные процессоры AMD Raphael придут на смену обновлённым моделям Vermeer, при производстве которых будет использоваться технология 3D V-Cache, а их дебют ожидается не ранее второй половины следующего года.