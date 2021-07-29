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Доступные видеокарты PowerColor Radeon RX 6600 XT Red Devil и Hellhound готовятся к дебюту

Ассортимент производителя пополнится парой новых моделей.
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Неумолимо приближающийся анонс графических адаптеров AMD Radeon RX 6600 XT стал катализатором появления новых моделей видеокарт на официальных ресурсах производителей: так, известный бренд PowerColor посредством своего Twitter-аккаунта заинтриговал почитателей продукции «красной команды», опубликовав пару изображений, на которых красуются новинки, что не ускользнуло от «зоркого глаза» специалистов сайта VideoCardz.

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Судя по представленным изображениям, дизайн графического адаптера PowerColor Radeon RX 6600 XT Hellhound практически не подвергся изменениям по сравнению с уже представленными на рынке моделями данной серии: новинка выполнена в чёрных тонах и оснащена полупрозрачными вентиляторами с голубой подсветкой.

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Кроме того, в арсенале PowerColor может появиться ещё одна модель Radeon RX 6600 XT, принадлежащая к серии Hellhound, которая, судя по приписке White, будет окрашена в белый цвет, однако планами касательно данной видеокарты производитель, к сожалению, не поделился.

Пристально рассмотрев изображение PowerColor Radeon RX 6600 XT Red Devil, можно отметить, что новинка, судя по всему, получит несколько иной дизайн кулера в сравнении с Radeon RX 6700 XT: радиатор новинки станет тоньше, а количество вентиляторов может уменьшиться с трёх до двух.

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Источник изображений: Twitter, PowerColor

Стоит напомнить, что видеоадаптер Radeon RX 6600 XT будет основан на графическом процессоре AMD Navi 23 XT с 2048 потоковыми процессорами «на борту», получит 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 и будет ориентирован на бережливых геймеров, предпочитающих наслаждаться игровым процессом в разрешении 1080p.

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Теги

amd powercolor radeon rx 6600 xt radeon rx 6600 xt hellhound radeon rx 6600 xt red devil
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