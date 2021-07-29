Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Неумолимо приближающийся анонс графических адаптеров AMD Radeon RX 6600 XT стал катализатором появления новых моделей видеокарт на официальных ресурсах производителей: так, известный бренд PowerColor посредством своего Twitter-аккаунта заинтриговал почитателей продукции «красной команды», опубликовав пару изображений, на которых красуются новинки, что не ускользнуло от «зоркого глаза» специалистов сайта VideoCardz.

реклама

Судя по представленным изображениям, дизайн графического адаптера PowerColor Radeon RX 6600 XT Hellhound практически не подвергся изменениям по сравнению с уже представленными на рынке моделями данной серии: новинка выполнена в чёрных тонах и оснащена полупрозрачными вентиляторами с голубой подсветкой.

анонсы и реклама Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде -125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -27 000р на 18Tb WD <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Кроме того, в арсенале PowerColor может появиться ещё одна модель Radeon RX 6600 XT, принадлежащая к серии Hellhound, которая, судя по приписке White, будет окрашена в белый цвет, однако планами касательно данной видеокарты производитель, к сожалению, не поделился.

Пристально рассмотрев изображение PowerColor Radeon RX 6600 XT Red Devil, можно отметить, что новинка, судя по всему, получит несколько иной дизайн кулера в сравнении с Radeon RX 6700 XT: радиатор новинки станет тоньше, а количество вентиляторов может уменьшиться с трёх до двух.

реклама

Источник изображений: Twitter, PowerColor

Стоит напомнить, что видеоадаптер Radeon RX 6600 XT будет основан на графическом процессоре AMD Navi 23 XT с 2048 потоковыми процессорами «на борту», получит 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 и будет ориентирован на бережливых геймеров, предпочитающих наслаждаться игровым процессом в разрешении 1080p.