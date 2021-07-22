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Дебют Radeon RX 6600 может задержаться, а бюджетные видеокарты AMD появятся в конце года — инсайдер

Новинка может появиться лишь осенью.
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Похоже, дебют доступной модели видеокарты от AMD в лице Radeon RX 6600 может состояться несколько позже, нежели гласили недавние слухи, по крайней мере, так утверждает ресурс Wccftech со ссылкой на инсайдера, известного под ником Coreteks.

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Источник изображения: VideoCardz

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По информации источника, дебют графического адаптера AMD Radeon RX 6600 состоится лишь осенью, а именно в сентябре-октябре: таким образом, если данные окажутся верны, запуск доступной модели без суффикса «XT» может несколько задержаться, в то время как появление старшей «соплеменницы» в лице Radeon RX 6600 XT, исходя из имеющейся информации, произойдёт уже в следующем месяце.

Кроме того, инсайдер обмолвился и о дате дебюта бюджетных моделей, основанных на графическом процессоре Navi 24: энтузиаст сообщает, что на их появление стоит рассчитывать не ранее конца текущего года.

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Необходимо напомнить, что, судя по ряду «утечек», видеокарты Radeon RX 6600 XT и RX 6600 будут основаны на GPU Navi 23 с 2048 и 1792 потоковыми процессорами соответственно, а также получат 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 и 32 Мбайт Infinity Cache, в то время как модели на базе графического процессора Navi 24 смогут заполучить в своё распоряжение не более 1024 потоковых процессоров и 16 Мбайт Infinity Cache.

Источник напоминает, что, исходя из недавних слухов, уровень производительности Radeon RX 6600 XT будет сопоставим с видеоадаптером противоборствующего лагеря в лице NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti, а стоимость новинки стартует с отметки в $399, в то время как Radeon RX 6600 способна обеспечить скорость хешрейта в 27 MH/s при майнинге Ethereum, набирает 7805 баллов в тестовом пакете 3DMark Time Spy, а её стоимость, предположительно, составит около $299.

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Теги

amd radeon rx 6600 navi 23 radeon rx 6600 xt navi 24
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