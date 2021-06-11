10-нм Intel Core i9-11900KB оказался позади Core i9-11900 и AMD Ryzen 7 5800 в бенчмарках 3DMark
Пару недель назад на официальном сайте Intel нежданно-негаданно появилось несколько моделей процессоров 11-го поколения, ставших частью семейства Tiger Lake и выпускаемых по 10-нм технологическому процессу. Впрочем, несмотря на их мобильные корни, новинки найдут своё призвание и в десктопных системах, доказательством чего послужило изображение, появившееся в сети несколько дней назад, на котором можно лицезреть компактный компьютер Intel NUC 11 Extreme Beast Canyon, оснащённый процессором Core i9-11900KB.
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Источник изображения: Intel
Сегодня же, благодаря стараниям Benchleaks, стало известно об уровне производительности флагманской 10-нм модели в тестовых пакетах 3DMark: судя по представленным данным, 8-ядерный 16-поточный процессор Core i9-11900KB в составе компьютера NUC 11 Extreme, функционировавший на базовой частоте 3,3 ГГц с увеличением до 5,0 ГГц в максимальном режиме и характеризующийся уровнем TDP в 65 Вт, в дуэте с оперативной памятью DDR4-3200 в тесте Time Spy завоевал 10872 балла (CPU Score), а в дисциплине Fire Strike получил 25571 балл (Physics Score).
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Источник изображений: 3DMark
Если сравнить достижения Core i9-11900KB с его десктопными «собратьями» в лице Core i9-11900 и Ryzen 7 5800, обладающими аналогичным значением TDP, то результаты новой модели не слишком впечатляют: в тестовых пакетах 3DMark Time Spy и Fire Strike новинка уступает модели Intel в среднем 5-6 и 6-7 %, а процессору от AMD проигрывает около 2-3 и 9-10 % соответственно.
Стоит учесть, что это лишь единичные «замеры», которые могут не отражать реального уровня производительности, поэтому для более точной оценки стоит дождаться появления тестов из нескольких источников.
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