NVIDIA может сократить поставки RTX 2060 вдвое при одновременном наращивании производства RTX 30
Похоже, NVIDIA продолжает искать пути выхода из неблагоприятной ситуации, сложившейся на рынке графических решений, не забывая и о собственной выгоде: как сообщает сайт Hardware Times со ссылкой на азиатский ресурс ITHome, компания намерена пересмотреть объёмы поставок видеоадаптеров прошлого поколения.
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По данным источника, объёмы производства чипов для одной из самых популярных видеокарт NVIDIA поколения Turing в лице GeForce RTX 2060 с июня текущего месяца будут уменьшены вдвое — сообщается, что компания уже уведомила своих партнёров о сокращении поставок.
Источник изображения: NVIDIA
При этом утверждается, что NVIDIA намерена сосредоточить свои усилия на производстве графических адаптеров текущего поколения серии GeForce RTX 30, что частично поможет совладать с дефицитом.
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Впрочем, учитывая тот факт, что в производстве чипов поколений Turing и Ampere задействованы разные компании, а именно TSMC и Samsung, возможность наращивания производственных мощностей остаётся под вопросом.
Как бы то ни было, если данные окажутся верны, увеличение объёмов поставок моделей серии GeForce RTX 30, несомненно, обрадует большинство потенциальных покупателей, в то время как энтузиастам, рассчитывающим приобрести сравнительно доступную GeForce RTX 2060, вероятно, стоит поспешить.
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