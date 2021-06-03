Radeon RX 470 и RX 480 также обзаведутся поддержкой технологии AMD FidelityFX Super Resolution
Как известно, несколько дней назад представители AMD в рамках своего выступления на международном мероприятии Computex 2021 представили новую технологию FidelityFX Super Resolution (FSR), благодаря которой можно добиться существенного увеличения показателя fps в игровых приложениях. Кроме того, благодаря открытому исходному коду внедрение новой функции доступно всем желающим, а поддержка графических адаптеров не только производства «красной команды», но и конкурирующих компаний, что было наглядно показано при помощи GeForce GTX 1060, может значительно расширить список поддерживаемых устройств.
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Источник изображения: AMD
Впрочем, как стало понятно вчера, специалисты AMD не собираются поддерживать видеокарты конкурирующих производителей, предоставляя им возможность заняться внедрением технологии FSR самостоятельно.
При этом достаточно внушительный список поддерживающих FidelityFX Super Resolution устройств, включающий в себя графические адаптеры серий Radeon RX 6000, RX 5000, RX 500, RX Vega и все процессоры Ryzen со встроенной графической подсистемой Radeon, сегодня пополнился ещё парочкой моделей: как сообщил официальный представитель AMD на Reddit, владельцы старых добрых видеокарт Radeon RX 470 и RX 480 также смогут рассчитывать на поддержку новой технологии.
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Несомненно, подобная забота о своём сообществе от AMD достойна похвалы, в то время как заинтересованность новой технологией «красной команды» со стороны NVIDIA пока находится под вопросом.
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