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Повышением цен на графические адаптеры на фоне майнинговой лихорадки в настоящий момент уже никого не удивишь, однако радость от подобной тенденции, вероятно, могут испытать лишь производители видеокарт и ритейлеры, в то время как рядовым пользователям данная ситуация вряд ли нравится, а подливает масла в огонь находка энтузиаста под ником Kepler, который обнаружил достаточно интересные данные на официальном сайте NVIDIA.

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Источник изображения: NVIDIA

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Похоже, что компания в преддверии официального анонса графического адаптера GeForce RTX 3080 Ti могла поднять его рекомендованную стоимость, на что намекает одна из страниц на официальном сайте «зелёной команды», посвящённая розыгрышу призов, среди которых нашлось место и новинке: как можно заметить, изначально модель была оценена производителем в $999, что на $200 ниже финального значения MSRP, опубликованного несколько часов назад.

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Источник изображения: Twitter, Kepler

В настоящий момент специалисты NVIDIA, заметив свою оплошность, уже исправили изначальную стоимость, однако подтверждение факта изменения MSRP можно найти посредством специального сайта, хранящего архивы страниц.

Источник изображения: NVIDIA

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Впрочем, не стоит искать злого умысла там, где его может попросту и не быть: вполне вероятно, что специалисты NVIDIA могли допустить банальную ошибку, опубликовав неверные или устаревшие данные.

Кроме того, речь могла идти про разные модификации, как это уже было с моделями серии GeForce RTX 20, когда разница в стоимости между двумя вариантами RTX 2080 Ti составляла как раз $200. Как бы то ни было, делать поспешных выводов, не дождавшись официальных разъяснений от компании, пока не стоит.