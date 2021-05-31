Технология AMD FSR позволяет повысить fps для Radeon RX 6800 XT в Godfall до 3 раз — инсайд
Похоже, в рамках своего выступления на Computex 2021 компания AMD наконец-то явит компьютерному сообществу свою новую технологию FidelityFX Super Resolution (FSR), являющуюся аналогом NVIDIA DLSS и позволяющую ощутимо повысить значение кадровой частоты при незначительном снижении качества изображения в ряде случаев, по крайней мере, об этом свидетельствуют откровения инсайдера YouTube-канала RedGamingTech.
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Источник изображения: AMD
Как утверждает энтузиаст, в его распоряжении оказались слайды, приоткрывающие завесу тайны над быстродействием графических адаптеров AMD при активации функции FidelityFX Super Resolution, однако пока опубликовать он их не может, что, впрочем, не мешает ему поделиться некоторыми данными в устной форме.
По его словам, в игровом приложении Godfall при разрешении 4K и пресете «Epic» с трассировкой лучей и функционирующей технологией FSR значение средней кадровой частоты для видеокарты Radeon RX 6800 XT увеличилось вплоть до 3 раз: так, в стандартном режиме (при деактивированной FSR) оно составляло 49 к/с, а при задействовании FSR в режиме Ultra, Quality, Balanced и Performance – 78, 99, 120 и 150 к/с соответственно.
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Кроме того, инсайдер обмолвился о том, что технология AMD FSR несколько уступает своему аналогу в лице NVIDIA DLSS версии 2.0, однако уж точно лучше версии 1.0.
Таким образом, если данные энтузиаста окажутся верны, владельцы продукции «красной команды» также смогут насладиться всеми прелестями трассировки лучей в высоком разрешении и при комфортном значении fps.
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