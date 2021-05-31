ZOTAC нечаянно подтвердила скорый анонс видеокарт GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti
Несмотря на то, что целый ряд «утечек» уже которую неделю готовит нас к завтрашнему анонсу графических адаптеров NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti, официального подтверждения ни от одного из производителей ещё не поступало. Нарушить молчание внезапно решила компания ZOTAC, которая опубликовала достаточно занятное сообщение посредством своего Twitter-аккаунта.
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Как информирует ресурс VideoCardz, твит ZOTAC подтверждает неумолимо приближающийся анонс видеоадаптеров GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti за несколько часов до того, как это официально сделает NVIDIA. В настоящий момент сообщение уже удалено, что свидетельствует о его случайной публикации, однако специалистам источника удалось заблаговременно сделать его скриншот.
Источник изображения: VideoCardz, Twitter, ZOTAC
Стоит напомнить, что буквально вчера в сети появились первые изображения GeForce RTX 3080 Ti производства ZOTAC – компания готовит как минимум две модели серий AMP Holo и Trinity.
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Ожидается, что первые модели GeForce RTX 3080 Ti появятся в обзорах и в продаже 2 и 3 июня, в то время как дебют RTX 3070 Ti задержится на неделю — запрет на публикацию материалов, посвящённых новинке, должен пасть 9 июня, а спустя день стартуют продажи.
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