Несколько моделей GeForce RTX 3080 Ti от ZOTAC, Colorful и Lenovo предстали на изображениях
В преддверии скорого анонса графического адаптера NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti производители продолжают в поте лица трудиться над собственными моделями с нереференсным дизайном, стараясь поспеть в срок: на сей раз в распоряжении ресурса VideoCardz оказалась новая порция изображений, на которых красуются новинки производства ZOTAC, Colorful и Lenovo.
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Компания ZOTAC готовится представить одну из своих топовых моделей GAMING GeForce RTX 3080 Ti AMP Holo, а также более доступную видеокарту в лице GAMING GeForce RTX 3080 Ti Trinity.
Обе новинки получили практически идентичный дизайн и систему охлаждения с тремя вентиляторами, однако модель серии AMP Holo может похвастаться более производительным кулером.
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Источник изображений: VideoCardz
Видеокарта Colorful iGame GeForce RTX 3080 Advanced относится к доступным моделям, а её внешний вид схож с дизайном её «соплеменницы» без суффикса «Ti»: новинка выполнена в серо-чёрных тонах с «вкраплением» красного цвета, а также имеет в своём распоряжении три вентилятора.
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Источник изображения: VideoCardz, Baidu
Модель GeForce RTX 3080 Ti от Lenovo предназначена для готовых игровых ПК Legion и на фото соседствует с RTX 3080: новинка получила более внушительную систему охлаждения по сравнению со своей «соплеменницей», имеющую в своём распоряжении трёхслотовый кулер, но количество вентиляторов и дизайн остался прежним. Решение оснастить новую модель более массивным радиатором не кажется чрезмерным, так как уровень энергопотребления новинки составит 350 Вт — столько же требует и флагманская RTX 3090.
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Источник изображений: VideoCardz, Weibo, Wolfstame
Стоит напомнить, что официальный анонс GeForce RTX 3080 Ti должен состояться 31 мая, а появление первых моделей в продаже ожидается в начале июня.
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