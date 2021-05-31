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Производители материнских плат продолжают расширять ассортимент своей продукции, пополняя свой арсенал устройствами, основанными не только на хорошо знакомом чипсете B550, но и обновлённом X570S, позволяющем избавиться от активной системы охлаждения, заменив её обычными радиаторами, не издающими шума: буквально вчера в сети появились изображения пары новых системных плат от MSI, а уже сегодня ASRock решила порадовать компьютерную общественность анонсом своих новых изделий.

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Источник изображения: VideoCardz, ASRock

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Как гласит официальный пресс-релиз ASRock, размещённый на страницах ресурса VideoCardz, ассортимент компании пополнится материнскими платами на базе наборов системной логики B550 и X570S, принадлежащими к серии PG Riptide. Новинки снабжены пассивной системой охлаждения и 10-фазной подсистемой питания с применением качественных компонентов, что позволяет обеспечить стабильную работу даже для 16-ядерных процессоров AMD Ryzen.

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Что касается оснащения, то материнская плата ASRock X570S PG Riptide наделена тремя слотами PCIe 4.0 x16 и аналогичным количеством PCIe 4.0 x1, парой разъёмов M.2, предназначенных для накопителей, а также шестью портами SATA 3.0, в то время как B550 PG Riptide получила один разъём PCIe 4.0, два слота PCIe 3.0 x16, один PCIe 3.0 x1, два разъёма M.2 для накопителей, а также шесть портов SATA 3.0.

Источник изображений: ASRock

За выход в сеть в устройствах отвечает Ethernet-контроллер Killer E3100G 2.5G, а аудиоподсистема снабжена 7.1-канальным контроллером Realtek ALC897.

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Помимо стандартных USB-портов, новинки оснащаются игровыми разъёмами USB, специально разработанными для подключения геймерских устройств с высокой частотой опроса, например, игровых мышек.

Но на этом геймерские функции не заканчиваются — для установки производительных видеокарт, имеющих внушительный габариты и вес, производитель снабдил материнские платы специальным кронштейном, предназначенным для фиксации графического адаптера.

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Источник изображений: VideoCardz, ASRock

ASRock отмечает, что системные платы X570S PG Riptide и B550 PG Riptide удовлетворят потребности даже самых искушённых геймеров и станут отличным выбором для любой игровой системой. К сожалению, информацией о стоимости новых продуктов и дате их дебюта производитель не делится, однако появление новинок на официальном сайте компании намекает на их скорый анонс.