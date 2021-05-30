Процессоры AMD Ryzen 7000 получат необычный дизайн — рендеры от инсайдера
Энтузиаст, известный под ником ExecutableFix, продолжает радовать широкую компьютерную общественность новыми данными касательно особенностей будущих продуктов AMD: несколько дней назад инсайдер поделился занятной информацией, приоткрывающей завесу тайны над техническими характеристиками платформы AM5, а сегодня опубликовал несколько рендеров, на которых продемонстрирован приблизительный внешний вид настольных процессоров серии Ryzen 7000, о чём сообщает ресурс VideoCardz.
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Взглянув на представленные изображения, можно отметить, что будущие процессоры AMD семейства Raphael с архитектурой Zen 4 будут отличаться достаточно необычным дизайном — теплораспределительная крышка CPU получит по два выреза с каждой стороны. Что сподвигло специалистов AMD на подобное решение, пока остаётся загадкой, однако новый вид моделей кажется весьма самобытным.
Источник изображений: Twitter, ExecutableFix
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Стоит напомнить, что, согласно данным вышеупомянутого инсайдера, платформа AM5 получит сокет LGA 1718 с сохранением размеров процессорного разъёма (40x40 мм), а также сможет похвастаться поддержкой оперативной памяти типа DDR5 и интерфейса PCIe 4.0, причём количество процессорных линий для CPU Ryzen 7000 по сравнению с Ryzen 5000 увеличится на 4 и достигнет 28. Что касается PCIe 5.0, то, по информации энтузиаста, данной роскоши предстоящая платформа будет лишена.
Как утверждает источник, в настоящий момент для Socket AM5 предполагается выпускать процессоры с уровнем TDP не более 120 Вт, однако в будущем к ним могут присоединиться и 170-ваттные модели.
Ожидается, что дебют настольных процессоров AMD Ryzen 7000 произойдёт не ранее четвёртого квартала следующего года.
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