Первые данные о платформе AMD AM5 — новый тип сокета, поддержка DDR5 и отсутствие PCIe 5.0 для Ryzen
Долгоиграющая платформа AMD AM4 доживает свои последние месяцы, и ей на смену уже готовится преемница, известная под кодовым именем AM5, которая сможет принять на «борт» процессоры нового поколения с архитектурой Zen 4: до недавнего времени информации о новой платформе было не так уж и много, к счастью, известный энтузиаст под ником ExecutableFix решил исправить ситуацию, поделившись с компьютерной общественностью целым рядом данных касательно её характеристик, информирует ресурс VideoCardz.
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Источник изображения: AMD
Как сообщает инсайдер, платформа AM5 будет отличаться от AM4 не только бо́льшим количеством контактов, но и типом сокета: на смену PGA 1331 придёт LGA 1718, что подразумевает отсутствие контактов непосредственно на процессоре — они перекочуют на материнскую плату. При этом размеры процессорного разъёма останутся прежними — 40x40 мм. Также утверждается, что материнские платы нового поколения получат наборы системной логики 600-й серии.
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Источник изображения: Twitter, ExecutableFix
Кроме того, по информации энтузиаста, новая платформа, как и ожидалось, обзаведётся поддержкой оперативной памяти типа DDR5 в двухканальном режиме, а также интерфейса PCIe 4.0, а вот PCI Express версии 5.0, похоже, станет эксклюзивом для серверных процессоров EPYC семейства Genoa, минуя потребительские модели Ryzen с архитектурой Zen 4.
Если данные инсайдера окажутся верны, то Intel может получить дополнительное преимущество в потребительском секторе, учитывая тот факт, что предстоящие процессоры семейства Alder Lake обзаведутся не только поддержкой памяти DDR5, но и стандарта PCIe 5.0.
Помимо этого, дебют новых CPU от Intel должен состояться уже во второй половине текущего года, в то время как на появление настольных процессоров AMD с архитектурой Zen 4, судя по имеющимся данным, стоит рассчитывать не ранее 2022 года.
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