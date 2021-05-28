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Пока большинство компьютерных энтузиастов довольствуется обсуждением процессоров, доступных на текущий момент, разного рода энтузиасты и инсайдеры постепенно приоткрывают завесу тайны над некоторыми особенностями будущих продуктов: как сообщает ресурс Tom's Hardware, специалист, известный под ником ExecutableFix, полагает, что будущие процессоры AMD с архитектурой Zen 5 будут производиться по 3-нм нормам.

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Источник изображения: AMD

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Согласно изображению, опубликованному инсайдером на онлайн-площадке Weibo, настольные процессоры AMD серии Ryzen 8000 будут относиться к семейству Granite Ridge и базироваться на архитектуре Zen 5, в то время как гибридные процессоры, относящиеся к этой же серии и принадлежащие к поколению Strix Point, получат гетерогенную структуру, подобно грядущим моделям CPU семейства Alder Lake от Intel: ожидается, что APU «красной команды» будут иметь в своём распоряжении как «маленькие» ядра с архитектурой Zen 4D, так и большие на базе Zen 5.

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Источник изображения: Weibo, 剧毒术士马文

Предполагается, что настольные процессоры AMD семейства Granite Ridge придут на смену моделям поколения Raphael (Zen 4) и будут совместимы с платформой Socket AM5, которая, судя по имеющимся данным, будет отличаться новым типом сокета (LGA 1718) и поддержкой оперативной памяти типа DDR5.

Стоит напомнить, что компания TSMC, ответственная за производство чипов для AMD, должна приступить к выпуску по 3-нм нормам во второй половине следующего года, поэтому дебют новых процессоров от «красной команды» состоится не ранее данного срока.