При производстве процессоров AMD с архитектурой Zen 5 может быть задействован 3-нм техпроцесс
Пока большинство компьютерных энтузиастов довольствуется обсуждением процессоров, доступных на текущий момент, разного рода энтузиасты и инсайдеры постепенно приоткрывают завесу тайны над некоторыми особенностями будущих продуктов: как сообщает ресурс Tom's Hardware, специалист, известный под ником ExecutableFix, полагает, что будущие процессоры AMD с архитектурой Zen 5 будут производиться по 3-нм нормам.
реклама
Источник изображения: AMD
Согласно изображению, опубликованному инсайдером на онлайн-площадке Weibo, настольные процессоры AMD серии Ryzen 8000 будут относиться к семейству Granite Ridge и базироваться на архитектуре Zen 5, в то время как гибридные процессоры, относящиеся к этой же серии и принадлежащие к поколению Strix Point, получат гетерогенную структуру, подобно грядущим моделям CPU семейства Alder Lake от Intel: ожидается, что APU «красной команды» будут иметь в своём распоряжении как «маленькие» ядра с архитектурой Zen 4D, так и большие на базе Zen 5.
реклама
Источник изображения: Weibo, 剧毒术士马文
Предполагается, что настольные процессоры AMD семейства Granite Ridge придут на смену моделям поколения Raphael (Zen 4) и будут совместимы с платформой Socket AM5, которая, судя по имеющимся данным, будет отличаться новым типом сокета (LGA 1718) и поддержкой оперативной памяти типа DDR5.
Стоит напомнить, что компания TSMC, ответственная за производство чипов для AMD, должна приступить к выпуску по 3-нм нормам во второй половине следующего года, поэтому дебют новых процессоров от «красной команды» состоится не ранее данного срока.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила