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Видеокарты Radeon RX 7000 обгонят GeForce RTX 4000, а RTX 5000 будут революционными — инсайд

Но ждать новинок придётся долго.
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Хотя до выхода графических адаптеров AMD и NVIDIA следующих поколений пройдёт ещё не один месяц, некоторые энтузиасты уже принялись делиться с широкой общественностью некоторыми данными, приоткрывающими завесу тайны над уровнем производительности и техническими характеристиками будущих новинок: так, инсайдер под ником kopite7kimi, известный по целому ряду успешных «попаданий в цель», посредством своего Twitter-аккаунта опубликовал несколько достаточно занятных сообщений, о чём сообщает ресурс Wccftech.

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Согласно данным энтузиаста, видеоадаптеры AMD и NVIDIA следующего поколения будут выпускаться по 5-нм технологическим нормам на производственных мощностях либо TSMC, либо Samsung.

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Источник изображения: Twitter, kopite7kimi

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Утверждается, что видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4000, которые будут принадлежать к поколению Lovelace и придут на смену графическим адаптерам Ampere, обзаведутся незначительными архитектурными улучшениями по сравнению с предшественницами, а вот их уровень производительности существенно вырастет: согласно подсчётам энтузиаста, графический процессор нового поколения, именуемый AD102, будет в 2,2 раза быстрее GPU GA102.

Как бы то ни было, такой прирост в быстродействии не позволит «зелёной команде» обогнать своих конкурентов из стана AMD, по крайней мере, так утверждает источник, подтверждая информацию, опубликованную ещё одним инсайдером несколько недель назад: как сообщается, чип Navi 31, который получит чиплетную компоновку и станет основой топовых моделей серии Radeon RX 7000, будет более чем в 2,5 раза производительнее графического процессора GA102, что, несомненно, выведет его в лидеры.

Впрочем, почитателям продукции NVIDIA отчаиваться не стоит: по информации источника, после видеоадаптеров поколения Lovelace «на сцену» выйдут графические адаптеры с архитектурой Hopper, которая принесёт целый ряд «революционных» улучшений, а также весьма впечатляющий рост быстродействия по сравнению с Ampere: утверждается, что чип GH202 будет быстрее GPU GA102 более чем в 3 раза.

Также упоминается, что узким местом для видеокарт следующих поколений станет пропускная способность памяти, поэтому специалистам компаний нужно время для улучшения существующих технологий (например, Infinity Cache), внедрения памяти типа HBM либо нового стандарта, который может появиться уже в ближайшем будущем.

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Стоит отметить, что инсайдер, вероятно, говорит об уровне производительности в «стандартных» задачах растеризации, в то время как в вопросах применения технологии трассировки лучей расстановка сил пока не ясна.

Необходимо напомнить, что видеоадаптеры NVIDIA и AMD следующего поколения, судя по имеющимся данным, увидят свет не ранее следующего года, поэтому изменений может быть ещё великое множество.

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Теги

amd nvidia geforce rtx 4000 geforce rtx 5000 radeon rx 7000
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