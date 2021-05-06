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Драйвер Radeon Adrenalin 21.5.1 повышает быстродействие RX 6800 XT в Resident Evil Village на 13 %

А также решает целый ряд проблем.
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Очередное обновление графического драйвера Radeon Software Adrenalin с порядковым номером 21.5.1 принесло целый ряд улучшений, в том числе приятный сюрприз для ряда геймеров, изнывающих от нетерпения в ожидании скорого выхода новой части хоррора Resident Evil Village: сообщается, что уровень производительности в данном игровом приложении для видеоадаптера Radeon RX 6800 XT при использовании разрешения 4K и максимальных настроек графики повысится вплоть до 13 % по сравнению с предыдущей версией драйвера (21.4.1).

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Источник изображения: YouTube, Resident Evil

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Кроме того, специалисты разобрались с целым рядом проблем: избавились от мерцания текстур на деревьях в Disco Elysium и падения производительности при разрешении 4K в некоторых миссиях Payday 2 для видеокарт серии Radeon RX 6000, побороли сбой приложения в Moonlight Blade при активной технологии трассировки лучей, исправили неверное отображение температурных показателей в Performance metrics для Ryzen 5 1600, совладали с «битыми» превью видеофайлов в Radeon Software, справились с некорректной работой «горячих» клавиш после обновления драйверов и неполадками с обнаружением скриншотов и записей Rainbow Six Siege в Radeon Software.

Помимо этого, было добавлено обнаружение игровых приложений посредством ПО для ряда игр Xbox Game Pass.

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Изучить полный список изменений и улучшений, а также ознакомиться с целым рядом нерешённых проблем имеется возможность на официальном сайте AMD – там же можно скачать и новую версию графических драйверов.

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