Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Очередное обновление графического драйвера Radeon Software Adrenalin с порядковым номером 21.5.1 принесло целый ряд улучшений, в том числе приятный сюрприз для ряда геймеров, изнывающих от нетерпения в ожидании скорого выхода новой части хоррора Resident Evil Village: сообщается, что уровень производительности в данном игровом приложении для видеоадаптера Radeon RX 6800 XT при использовании разрешения 4K и максимальных настроек графики повысится вплоть до 13 % по сравнению с предыдущей версией драйвера (21.4.1).

реклама

Источник изображения: YouTube, Resident Evil

анонсы и реклама 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Кроме того, специалисты разобрались с целым рядом проблем: избавились от мерцания текстур на деревьях в Disco Elysium и падения производительности при разрешении 4K в некоторых миссиях Payday 2 для видеокарт серии Radeon RX 6000, побороли сбой приложения в Moonlight Blade при активной технологии трассировки лучей, исправили неверное отображение температурных показателей в Performance metrics для Ryzen 5 1600, совладали с «битыми» превью видеофайлов в Radeon Software, справились с некорректной работой «горячих» клавиш после обновления драйверов и неполадками с обнаружением скриншотов и записей Rainbow Six Siege в Radeon Software.

Помимо этого, было добавлено обнаружение игровых приложений посредством ПО для ряда игр Xbox Game Pass.

реклама

Изучить полный список изменений и улучшений, а также ознакомиться с целым рядом нерешённых проблем имеется возможность на официальном сайте AMD – там же можно скачать и новую версию графических драйверов.