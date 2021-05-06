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Непрекращающаяся майнинговая лихорадка, ставшая одной из причин дефицита ряда комплектующих и последующего роста цен, похоже, заботит не только рядовых покупателей, которые не в состоянии приобрести «железо» по приемлемым ценам, но и власть имущих: так, новый законопроект, внесённый на рассмотрение сенатором штата Нью-Йорк Кевином Паркером (Kevin Parker), может объявить майнинг в данном штате вне закона на долгие три года, сообщает ресурс Earther/Gizmodo.

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Источник изображения: Pixabay

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В последние несколько лет в штате Нью-Йорк (прежде всего в его северной части) наблюдается повышенный интерес к добыче криптовалют: некоторые предприимчивые майнеры принялись переоборудовать для своих целей старые или заброшенные электростанции, работающие на ископаемом топливе, а некоторые даже расширяют свою деятельность, что, по мнению ряда специалистов, наносит весьма заметный вред окружающей среде.

По данным источника, новый законопроект призывает к запрету всех действий, связанных с майнингом, сроком на три года, в течение которого разного рода специалисты будут измерять объёмы выбросов парниковых газов, чтобы затем подытожить, насколько велико влияние процесса добычи криптовалют на окружающую среду, после чего результаты данных исследований будут публично обсуждаться на протяжении четырёх месяцев.

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Кроме того, впоследствии планируется дать целый ряд рекомендаций, согласно которым майнинг может быть разрешён, но только на определённых условиях, либо же добычу криптовалют в штате полностью запретят.

Источник напоминает, что в некоторых регионах, как то в автономном районе Внутренняя Монголия в Китае или в городе Платсберг в штате Нью-Йорк, майнинг уже запрещён. При этом отмечается, что добыча криптовалют может угрожать не только окружающей среде, но и глобальной энергетической безопасности.