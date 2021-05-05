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Процессоры Intel Alder Lake получат возможность отключения ядер разных типов

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Как известно, будущие 10-нм процессоры Intel 12-го поколения, известные под кодовым именем Alder Lake, будут отличаться гибридной архитектурой, подразумевающей наличие как высокопроизводительных ядер Golden Cove, так и энергоэффективных Gracemont.

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Источник изображения: Hardware Times

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Естественно, подобное новшество может принести целый ряд трудностей с работоспособностью некоторых приложений, однако, судя по всему, решение уже найдено: как сообщает ресурс Hardware Times, обновление ядра Linux намекает на возможность отключения пользователем ядер разных типов, то есть, в зависимости от задачи, можно будет деактивировать как «большие», так и «малые» ядра.

Стоит отметить, что данная процедура повлияет на общую производительность процессора, ведь, судя по имеющимся данным, производительность ядер с архитектурой Gracemont будет на уровне достижений Skylake, в то время как Golden Cove принесут ощутимый прирост IPC, однако стабильная работа ряда приложений в данном случае всё же важней.

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Необходимо напомнить, что процессоры Intel семейства Alder Lake получат вплоть до 16 ядер (до 8 «больших» и 8 «малых») в максимальном исполнении, обзаведутся поддержкой интерфейса PCIe версии 5.0, а также оперативной памяти DDR4 и DDR5, причём последний тип пока заявлен лишь для системных плат на базе чипсета Z690.

Кроме того, как гласит недавняя «утечка», режимы работы подсистемы памяти (Gear) новые CPU унаследуют от своих предшественников — настольных процессоров Intel 11-го поколения (Rocket Lake-S).

Что касается даты анонса новинок, то данное событие ожидается не ранее третьего квартала текущего года.

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