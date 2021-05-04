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Дебютировавшие несколько недель назад настольные процессоры Intel 11-го поколения, получившие кодовое имя Rocket Lake-S, обзавелись целым рядом нововведений, которые коснулись в том числе работы подсистемы памяти: так, в режиме Gear 1 частоты контроллера памяти и ОЗУ одинаковы, что позволяет обеспечивать минимально возможные значения задержек, однако при достижении определённой частотной планки можно использовать только режим Gear 2, который отличается соотношением 1:2 для частот контроллера/ОЗУ и более высокими значениями задержек.

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Источник изображения: Intel

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Как сообщает ресурс Tom's Hardware, данное новшество появится и в будущих процессорах Intel 12-го поколения, известных под кодовым именем Alder Lake, по крайне мере, об этом гласит одно из примечаний к новой версии популярной утилиты HWiNFO: отныне программа умеет верно распознавать, какой именно режим работы памяти процессора семейства Alder Lake используется.

Что касается непосредственно самой реализации вышеупомянутых режимов, то никакой конкретики пока нет, однако их роль может быть существенной в связи с наделением процессоров Intel Alder Lake поддержкой оперативной памяти типа DDR5, отличающейся высокими частотными характеристиками: вполне возможно, что высокая частота ОЗУ нивелирует негативное влияние больших задержек в большинстве задач.