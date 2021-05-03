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Намерения NVIDIA по противодействию добыче криптовалют при помощи потребительских видеокарт оказались серьёзными: после «первого блина», который, как полагается, не удался, компания, вероятно, учтя свои предыдущие ошибки, приступила к поставкам обновлённых чипов с улучшенными механизмами ограничения хешрейта при майнинге.

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Источник изображения: NVIDIA

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По информации ресурса igor´sLAB, поставки новых графических процессоров стартовали в начале текущей недели, поэтому уже совсем скоро партнёры компании приступят к производству обновлённых модификаций видеокарт.

Сообщается, что обновлённые версии видеокарт получат новые идентификаторы устройств, а также, судя по всему, потребуют новых версий прошивок и графических драйверов. Помимо ограничивающих механизмов при добыче криптовалюты, новинки обзаведутся поддержкой технологии Resizable BAR, способной повысить уровень производительности в ряде игровых приложений, «из коробки».

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Что касается именований обновлённых моделей, то NVIDIA решила взвалить данную работу на плечи своих AIC-партнёров, поэтому забот у их маркетинговых отделов, похоже, прибавилось: из предложенных вариантов уже звучали «Lite Hash Rate» и «Limited Edition», а также ряд других — в данном вопросе всё зависит от воображения специалистов своего дела.

Отмечается, что появление новых модификаций видеоадаптеров на прилавках магазинов будет постепенным: в середине мая появится «первая ласточка» в лице GeForce RTX 3060, а за ней потянутся и остальные. При этом NVIDIA обещает, что производительность в «легитимных» задачах и приложениях останется на прежнем уровне.

Естественно, для обычных пользователей покупка старой или обновлённой модели не играет роли, в то время как майнерам придётся изобретать новые способы заполучить необходимый вариант видеокарты. Остаётся надеяться, что на этот раз защита будет крепка, что в теории положительным образом скажется на доступности графических адаптеров и их ценах.