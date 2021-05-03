Анонс NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti вновь отложен — новинку представят вместе с RTX 3070 Ti
Долгожданная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, анонс которой переносился уже несколько раз, похоже, наконец-то обрела окончательные даты своего появления перед широкой публикой, по крайней мере, об этом сообщает ресурс VideoCardz.
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Источник изображения: VideoCardz
Согласно информации источника, NVIDIA подтвердила свои планы по выпуску не только GeForce RTX 3080 Ti, но и её «соплеменницы» в лице RTX 3070 Ti: ожидается, что анонс обеих моделей состоится в один день, а именно 31 мая.
Что касается даты появления первых обзоров, то утверждается, что запрет на публикацию материалов, освещающих все нюансы GeForce RTX 3080 Ti, падёт 2 июня, в то время как результатов тестов RTX 3070 Ti придётся ждать до 9 июня.
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При этом данных о появлении первых моделей на полках магазинов пока не имеется, однако источник предполагает, что данное событие должно произойти единовременно с публикацией обзоров или же на день позже.
Стоит напомнить, что, по имеющейся информации, графический адаптер NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti обзаведётся чипом GA102-225, снабжённым 10240 ядрами CUDA, а также 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X, характеризующейся эффективной частотой 19 ГГц, что при 384-битной шине даст пропускную способность памяти в 912 Гбайт/с.
Видеоадаптер GeForce RTX 3070 Ti, судя по ряду «утечек», будет основан на графическом процессоре GA104-400 с 6144 CUDA-ядрами «на борту», а также сможет предложить 8 Гбайт видеопамяти GDDR6X с эффективной частотой 19 ГГц при 256-битной шине, при этом значение пропускной способности памяти составит 608 Гбайт/с.
Не стоит забывать, что кампания NVIDIA по оснащению моделей графических адаптеров, уже представленных на рынке, новыми чипами с улучшенными механизмами противодействия майнингу продолжается: обновлённые видеокарты должны поступить в продажу уже через несколько недель.
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Необходимо отметить, что, несмотря на то, что информация о дате анонса новых моделей, похоже, является окончательной, предыдущий опыт подсказывает, что для NVIDIA не существует никаких преград в переносе запланированных событий.
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